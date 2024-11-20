Законопроект о фактической заморозке доходов «иноагентов» принят в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект №769486-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“», которым «иностранных агентов» обяжут открывать рублёвые счета — туда предлагается зачислять любые доходы от их творческой деятельности.

Это касается вознаграждений и иных платежей от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

При этом распоряжаться деньгами «иноагенты» смогут только после отмены этого статуса.

Перед голосованием с докладом выступил Василий Пискарёв Пискарёв (комите ГД по безопасности и противодействию коррупции). Он сказал, что институт «иностранных агентов» изначально был создан для публичности огранизаций, которые за деньги, получаемые из заграницы, занимались политической деятельностью:

«Для усиления деструктива Запад начал задействовать «иноагентов», в том числе из творческих профессий. Постепененно «иностранные агенты” превратились в их пособников, особенно с началом СВО. Со временем грань между «иноагентами» и изменниками родине становилась всё тоньше, отделять их становится всё сложнее».

Несмотря на принимаемые меры, «антироссийская деятельность с использованием иноагентов не ослабевает», заявил парламентарий. По его словам среди них есть деятели культуры и блогеры, которые «льют грязь» на Россию.

«Многие, получая деньги из иностранных источников, участвуют в информационном противоборстве против РФ, — также заявил Пискарёв. — Вымаливают санкции у США, финансируют ВСУ, не стесняясь получать из РФ авторские отчисления за свои песни, бренды и так далее».

После этого он повторил предлагаемые законопроектом поправки, добавив, что документ поддержали все профильные ведомства, 429 депутатов стали соавторами.

Когда настало время вопросов, депутат от КПРФ Алексей Куринный попросил озвучить количество возбуждённых против иноагентов дел. Пискарёв попытался что-то ответить, но его по сути перебил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в реестре есть разные люди и организации, есть юридические и физические лица. Также он напомнил, что впервые закон об «иностранных агентах» (FARA) был принят в США в 1938 году, а нарушившие его граждане могут сесть на срок до пяти лет. Парламентарий всячески подчёркивал, что первым закон приняла не Россия, а также что отечественный аналог намного более мягкий, нежели зарубежные.



После этого почему-то он ушёл от темы, посвятив очень длинный спич защите суверенитета страны, а также недопустимости влияния «иностранных агентов»:

«Надо чтоб те, кто предал страну, не обогащались за счёт граждан нашего государства. Мы должны защитить страну от тех, кто, находясь за рубежом, получает деньги из России, за счёт недвижимости и вот - интеллектуальной деятельности. Если говорить о позиции наших граждан, то был проведён опрос, и 96% — за такой закон. А то ведь как получается, они [«иноагенты»] деньги здесь получают, а потом ещё перечисляют ВСУ. Мы не должны так себя вести, это нечестно по отношению к тем, кто отдал свою жизнь. Нечестно по отношению к гражданам. А то отчисления граждан идут на счета этих негодяев, которые помогают Киевскому режиму, а также ведут подрывную деятельность против нашей страны».

«Если говорить о других странах, то такой закон принят во Франции, — продолжил он, — но мы также видели, какую нетерпимость вызвал закон, принятый в Грузии, со стороны ПАСЕ, ЕС. Потому что они хотели влиять на ситуацию в Грузии, опутывая её деятельностью некоммерческих организаций».

По его словам, около 400 международных фондов находится в Украине, и «все они финансируются из западных источников»:

«Что произошло на Украине? Эти фонды пришли на территорию некогда братской страны, подмяли власть, создали преступный режим, и Украина утратила свой суверенинет. Её власть не избирвается народом, а назначается через вот эти фонды, которые промывают людям мозги».

«Нам нужно защищать свой суверенитет», — подытожил он.

После этого спикер резко свернул на голосование и закон в итоге был принят единогласно.

После этого Володин отметил, что не все участвовавшие в разработке поправок депутаты приняли участие в голосовании, объяснив это отсутствием (кто-то может быть в рабочей командировке или на заседании профильных комитетов), но выразил пожелание, чтобы законопроект был в итоге принят с ещё большей поддержкой. Ранее парламентарий анонсировал появление поправок, значительно ужесточающих документ ко второму чтению.