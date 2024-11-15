Доходы от интеллектуальной деятельности «иноагентов» обяжут хранить на спецсчетах

В Госдуму внесён законопроект №769486-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“», которым «иностранных агентов» обяжут открывать рублёвые счета — туда предлагается зачислять любые доходы от их творческой деятельности. Ранее спикер парламента Вячеслав Володин анонсировал появление такого документа:

«В рамках него предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов».

Он пояснил, что если иностранный агент не откроет такой счёт самостоятельно, то это должен будет сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагенты смогут только после отмены этого статуса. Володин добавил, что по решению суда возможны зачисления указанных средств в бюджет. Законопроект будет рассмотрен в I чтении в самом скором времени.

«Фактически эти деньги будут «иноагентам» недоступны, — рассуждает журналист Дмитрий Колезев. — распорядиться ими может будет только после снятия статуса «иноагента». Такие снятия случаются чрезвычайно редко, для этого человек должен по сути прекратить всю публичную деятельность на год».

Журналист также отмечает:

«Самое интересное, что, по словам Володина, ко второму чтению планируют подготовить „дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов“. То есть, вполне возможно, „иноагенты“ не смогут получить доходы от продажи своего имущества в России. А может быть, вообще не смогут получать в России никаких доходов. Как это соотносится с Конституцией, не очень понятно. Государство без суда по своему усмотрению называет людей иноагентами и на этом основании запрещает им получать доходы и распоряжаться собственным имуществом. А Путин ещё называет закон „не дискриминационным“»

Теперь любые доходы от творческой деятельности иноагента (в настоящее время, находящимся под иностранным влиянием, признан 491 человек), будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет для иноагентов обязательным, написал у себя в Telegram глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн. Кроме этого, парламентарий заявил:

«Те, кто выступает сегодня против России, поддерживает Украину, не должны зарабатывать в нашей стране! Перед глазами у нас есть такие возмутительные примеры музыкантов-иноагентов как Монеточка, Noize MC, лидеры групп «Би-2» и «Ногу свело» и другие, которые открыто, не стесняясь поддерживают или спонсируют ВСУ, а сами преспокойно живут заграницей. Ранее я проводил опрос у себя в соцсетях, где подавляющее большинство пользователей поддерживает эту позицию (95% из почти 20 тыс пользователей)».

Список депутатов, подписавшихся под законопроектом, впечатляет:

Здесь есть подписи даже тех депутатов, которые весьма критически относятся ко многим подобным репрессивным инициативам, например, Алексея Куринного и Вячеслава Мархаева, но Сардана Авксентьева и Юрий Синельщиков в этом списке отсутствуют.

Теперь о самом законопроекте. Согласно новым поправкам, «иноагент» обязан сообщить о наличии этого статуса лицам, на которых в соответствии с законом или договором возлагается обязанность по выплате вознаграждения или иных платежей в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.



Для получения причитающихся «иноагенту» вознаграждения и иных платежей (в том числе неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых санкций) от физического или юридического лица он обязан использовать специальный рублёвый счёт, открытый в уполномоченном банке, режим которого устанавливается решением Совета директоров ЦБ РФ.



В случае если на дату осуществления платежа у плательщика отсутствует информация о реквизитах специального счёта «иноагента», спецсчёт открывается на основании заявления плательщика.



В течение трёх рабочих дней со дня открытия спецсчёта уполномоченный банк уведлмляет уполномоченный орган о реквизитах специального счёта «иноагента». Уполномоченный орган включает сведения о реквизитах специального счёта в реестр, а также публикует их на своём официальном сайте в интернете.



Видимо, в качестве уполномоченного органа авторы поправок подразумевают Минюст, в полномочия которого входит контроль за «иноагентами».



На имя «иностранного агента» может быть открыт только один специальный счёт, сказано в законопроекте.



Списание денежных средств со спецсчёта по обязательствам «иноагента» допускается по решению суда о взыскании таких средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных Правительством России. Порядок списания также определит кабмин.



После исключения из реестра «иноагентов» счёт подлежит закрытию в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. Остаток денег по заявлению экс-«иноагента» выдаётся ему или перечисляется на другой его банковский счёт.



После вступления закона в силу, «иноагенты» обязаны открыть спецсчёт в течение 15 календарных дней.

«Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», — пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.