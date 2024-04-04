Отказ от хранения биометрии оформил только 1% россиян

Число россиян, которые написали заявление об отказе от сбора и размещения своих биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), составляет около 1%. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Дмитрий Тер-Степанов на конференции «Финтех-2024. Направления развития»:

«У нас только около 1% граждан написали заявление о запрете передачи данных. Сейчас количество людей, которые пишут отказы, начало стремиться к нулю».

Он напомнил, что в прошлом году компаниям было дано право загрузить в ЕБС уже собранные биометрические данные. «Каждый, чьи данные передавались в ЕБС, был об этом компанией уведомлен. Сейчас данные около половины граждан переданы в систему»,— сказал Дмитрий Тер-Степанов.

По его словам, эти цифры наглядно демонстрируют разрыв между информационным фоном, который существует вокруг вопросов безопасности биометрии, и реальным состоянием дел в этой сфере.

Кроме этого он напомнил, что помимо импорта уже существующей биометрии в ЕБС есть процедура добровольной передачи данных. Тер-Степанов также утверждает, что база граждан, которые дополнительно сдали данные, выросла в три раза.