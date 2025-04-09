В Telegram появилась функция маркировки каналов-«десятитысячников»

Система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре, начала действовать в мессенджере Telegram. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Для получения отметки «А+» необходимо воспользоваться специальным ботом. Депутат заверил, что весь процесс занимает несколько минут.

С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о регистрации блогеров. Теперь владельцы каналов, страниц в соцсетях и на других платформах с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны подать сведения в Роскомнадзор и зарегистрироваться в специальном реестре блогеров. Владельцы страниц, сведения о которых не включены в перечень надзорного ведомства, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Кроме этого, на соцсети и мессенджеры данный закон возлагает обязанность передавать сведения о пользователях уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

Если владельцы каналов-«десятитысячников» откажутся регистрироваться в реестре, их посты нельзя будет репостить, а также размещать у них рекламу.

«На самом деле, идея очень понятная — цель заставить тг-каналы не репостить другие каналы без вот этой метки. То, что Дуров повелся на эту мелкую разметку — плохой признак. Но к сожалению, он это сделал», — считает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв.

IT-эксперт и создатель «Эшер II» Филипп Кулин задаётся вопросом, почему в законе прописано, что маркировку должна проводить именно соцсеть, но по факту делает это Роскомнадзор:

«Насколько это является соблюдением закона? Прописана ли такая деятельность в Положении о Роскомнадзоре? На какие деньги и по каким нормам разрабатывался бот?»

Бот, также отмечает эксперт, «требует быть админом канала и уметь читать список участников». «Это требование системы верификации самого Telegram, или Роскомнадзор под шумок выставил такое требование (меня смущает список участников)?» — пишет Кулин.

Сам перечень страниц и каналов с более 10 тыс. подписчиков, которые зарегистрировало надзорное ведомство, не размещен в открытом доступе. Проверить, включено ли сообщество в перечень, можно по ссылке при указании его адреса. Сведения о владельцах также публиковаться не будут.