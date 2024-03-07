На интернет для полицейских, чиновников и учителей потратят 102 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на подключение СЗО к интернету в 2019-2024 гг. составят 102 млрд руб.
Такие подсчеты сделало издание CNews на основе обновленной редакции федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» (документ есть в распоряжении редакции).
К СЗО отнесены:
Для каждого региона Минцифры провел аукцион по выбору оператора, которые подключит все находящиеся на его территории СЗО по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). В 44 регионах аукционы на подключение СЗО по ВОЛС (волоконно-оптические сети) выиграл «Ростелеком». В пяти регионах победил «Эр-Телеком».
Также «Ростелеком» был назначен единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи. Для этого «Ростелекому» были выделены частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, на которых оператор может строить сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Также «Ростелеком» для подключения СЗО использует сети LTE в диапазоне 450 МГЦ – соответствующие частоты принадлежат компании «Скай Линк», которая через «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) принадлежит «Ростелекому».
Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего и профессионального образования и территориальных избирательных комиссий.
В развитие вопроса подключения школ к интернету, в федпроект «Информационная инфраструктура» были заложены расходы в размере 40 млрд руб. за период 2021-2024 гг. на обеспечение ИТ-инфраструктурой государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Речь шла об оборудовании Wi-Fi, которое должно обеспечить безопасный доступ к государственным и муниципальным информационными система в рамках утвержденного стандарта.
Однако финансирование работ по оснащению школ инфраструктурой для Wi-Fi-доступа была остановлено в 2022 г. по договоренности с Минфином, рассказывал министр цифрового развития Максут Шадаев. К тому моменту 9 тыс. школ получили доступ по Wi-Fi. В конце 2023 г. замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил о достижении договоренности по возобновлению финансирования данного проекта в 2024 г. В то же время федеральный бюджет на 2024-2026 гг. соответствующей строки не содержит.
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