Пиратские сайты достигли 141 миллиарда посещений в 2023 году

В 2023 году пиратские сайты по всему миру посетили более 141 миллиарда пользователей, причем основными источниками трафика были названы США и Индия. На обе страны приходится по 11% мировых посещений сайтов с пиратским видео. За ними следуют Россия (6%) и Великобритания (3%).



Новые данные, опубликованные фирмой по мониторингу пиратства MUSO и консалтинговой фирмой Kearney, также показывают, что пиратство фильмов и телешоу остается доминирующим. На первом месте по спросу идёт кино- и телеконтент (65%), на втором месте аниме (25%), далее следуют прямые спортивные трансляции (9%), и уже затем прямые линейные стримы (1%).

Отчёт ограничен видеоконтентом, количество которого, судя по всему, увеличилось в последние годы во всем мире.

Число зарегистрированных посещений в 2023 году выросло примерно на 10% по сравнению с ранее опубликованными данными за 2022 год.

Несмотря на широкую доступность легальных вариантов, онлайн-пиратство по-прежнему процветает. Ежедневно пиратские сайты посещаются сотни миллионов раз. Это представляет собой серьезную проблему для крупных правообладателей и производителей контента, включая голливудские студии, которые прилагают огромные усилия, чтобы закрыть наиболее популярные пиратские источники, отмечает TorrentFreak.

По мнению исследователей, правообладателям стоит прийти к пониманию того, почему люди «пиратствуют», и уже после этого принять такие меры, которые могут превратить некоторых из них в потребителей, готовых платить за контент. Кристоф Ферт из Kearney считает, что изменение точки зрения медиакомпаний на проблему может изменить подход к коммерциализации пиратских пользователей и восполнить утечку доходов.



Основатель и генеральный директор MUSO Энди Чаттерли добавляет, что пиратство сегодня представляет собой большую проблему, чем когда-либо, поэтому понимание того, почему люди прибегают к нелегальному контенту, является ключевым моментом.



«Наши данные могли бы поспособствовать реальной трансформации развлекательных компаний, помогая по-настоящему понять, как их контент можно лучше позиционировать, лучше продавать и лучше адаптировать для широкой аудитории, которая в настоящее время не удовлетворена легальными предложениями», — говорит Чаттерли.