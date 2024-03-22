На реестр военнообязанных выделят порядка 4 млрд рублей

Минцифры выделит 3,8 млрд рублей на создание электронного реестра воинского учета (ФГИС ЕРВУ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на паспорт ведомственной программы цифровой трансформации на 2024 и плановый период 2025–2026 годов Минцифры. Платформа должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году.



Предполагается, что в базе данных будет 24 поля со сведениями о гражданах, включая такие данные, как ФИО, электронная почта, телефон, СНИЛС, ИНН, место жительства, семейное положение и количество детей, сведения о работодателе или учебном заведении, признаки наличия оснований для отсрочки, а также информация о судимостях.



Сроки разработки и сдачи в эксплуатацию реестра неоднократно сдвигались. Когда в апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета («закон об электронных повестках»), то уже в мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что он может заработать к осеннему призыву.



Минцифры предлагало три этапа введения реестра в эксплуатацию. На первом этапе — с 1 июля по 31 декабря 2023 года — предполагалось его создать. На втором — с 1 января по 31 декабря 2024 года — Минцифры должно было обеспечить ввод реестра воинского учета в эксплуатацию и привлечь к работе с ним военкоматы. На третьем — с 1 января 2025 года — планировалось передать реестр Минобороны для эксплуатации.



Однако в сентябре 2023 года заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявил, что министерство считает невозможным полноценно ввести в эксплуатацию Единый реестр воинского учета до 2025 года из-за «жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности». Именно из-за этих высоких требований были отменены изначальные планы по созданию этого реестра на базе «Гостеха» и решено перенести его реализацию на «Гособлако».



Гостайна требует соблюдения множества условий и получения сложной аттестации у ФСБ и ФСТЭК, тогда как почти в любом непубличном реестре есть сведения, составляющие гостайну, поясняли эксперты. Это с большой вероятностью удлинит срок запуска реестра военнообязанных, считают источники Forbes.



При этом сами электронные повестки планируют начать рассылать уже с весеннего призыва 2024 года.



Мнения экспертов относительно выделяемой суммы разнятся: кто-то считает вполне возможным уложиться в неё для проведения такого объёма работ, а кто-то считает, что с учётом дедлайнов и выдвигаемых требований к ФГИС почти 4 млрд даже может оказаться мало. Также непонятно, кто в итоге будет делать всю работу по созданию реестра и проектированию его архитектуры, — в силу целого ряда вышеперечисленных причин широкая общественность может даже не узнать, кто является итоговым подрядчиком и каковы его компетенции.