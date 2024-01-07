Россия стала самой пострадавшей от интернет-ограничений страной

Проект Top10VPN опубликовал очередной ежегодный отчёт «Глобальная стоимость отключений Интернета», согласно которому в ушедшем году мировая экономика понесла $9,01 млрд ущерба от государственных шатдаунов.

Thanks @EmmaWoollacott at @Forbes for covering the findings of our latest Cost of Internet Shutdowns report, which reveals that government-imposed internet shutdowns cost the global economy $9.01 billion (USD) last year. https://t.co/xTWcf1qHBK — Top10VPN (@top10vpn) January 4, 2024

196 преднамеренных крупных отключений произошло в 25 странах мира, и из 79238 часов сбоев:

25535 часов длились отключения интернета в целом;

53703 часа была блокировка социальных сатей.

От преднамеренных отключений интернета в мире пострадало 747 миллионов человек за 2023 год.



Самой блокируемой соцсетью оказался X (Twitter), преднамеренные нарушения работы которого длились больше 10 тысяч часов. Это на 18% больше, чем в Instagram, и на 26% — чем в TikTok.



Самой пострадавшей от преднамеренного нарушения работы интернета исследователи называют Россию ($4,02 млрд), за ней следуют Эфиопия (1,59 млрд долларов) и Иран (920,3 млн долларов). Коснулись такие ограничения 113 миллионов пользователей в РФ, почти 30 млн в Эфиопии, и 33,7 млн — в Иране.





Страной с наибольшим количеством отключений стал Ирак (66), и почти все они произошли в связи со школьными экзаменами.

Самое продолжительное отключение интернета в 2023 году произошло в индийском Манипуре, и длилось оно более 5000 часов. В целом правительственные шатдауны по всему миру в 50% случаев были связаны с нарушениями прав человека, чаще всего — на свободу собраний.

Стоимость отключения интернета снизилась на 67% по сравнению с 2022 годом, но выросла на 45% по сравнению с 2021 годом. При этом продолжительность выросла на 18% по сравнению с 2022 годом и на 71,5% по сравнению с 2021 годом.

Таблица финансовых потерь от шатдаунов по регионам демонстрирует, что больше всего пострадала Европа, но это из-за того, что туда была включена Россия. По продолжительности отключений лидируют Африка (30 785 часов) и Азия (30 478), по количеству пострадавших пользователей — Южная Америка (192,04 млн пользователей) и Европа (почти 183 млн пользователей).

Как уже отмечалось ранее, Европа берётся Top10VPN с учётом России.

Причины правительственных отключений интернета самые разные, из которых Top10VPN выбрал основные: конфликты, протесты, контроль над информацией, военные перевороты, экзамены и вмешательство в выборы.

Конфликты как причина для шатдауна превалировали в Европе и Азии, отключения интернета во время протестов чаще всего происходило в странах Ближнего Востока и Африки, хотя в азиатском регионе это было тоже заметным явлением.

Наиболее блокируемыми соцсетями стали:

X (Twitter) — 10 683 часов блокировки,

Instagram — 9 063 ч.,

TikTok — 8 496 ч.,

Clubhouse — 7 680 ч.,

WhatsApp — 7 679 ч.,

Facebook — 6 747 ч.,

Youtube — 5 286 ч.,

Telegram — 5 208 ч.,

Signal — 2 352 ч.,

Zoom — 24 ч.

Если оценивать ущерб от блокировок, разбивая их по причинам, то дороже всех мировой экономике обошлись шатдауны при конфликтах (5,6 мдрд долларов). Затем идут блокировки при протестах (2,8 млрд), экзаменах (464 млн), контроле информации (421 млн), военных переворотах (238 млн), и замыкают список выборы (34 млн).

Как отмечает проект, в 2023 году в России отключение соцсетей длилось 1353 часа. Сопряжено это было с нарушениями прав человека: правом на мирные собрания и свободу прессы. Российский запрет на Instagram, Facebook и X (Twitter) был впервые введён в феврале 2022 года и продолжался весь 2023 год.

Исследователи отмечают, что анализируя сбои в работе интернета, они впервые рассматривали не только прямые правительственные отключения, но также когда речь шла об отключении электроэнергии, часто вызванной повреждениями инфрастуктуры, вызванными экстремальными погодными условиями или конфликтами. Ярким примером тому стали отключения в секторе Газа после эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в начале октября.



В течение 2023 года Украина продолжала сталкиваться с серьезными перебоями в подключении к интернету. В частности, в стране произошел серьезный сбой в после кибератаки в декабре.



Хотя эти инциденты, несомненно, были очень серьезными и разрушительными, оценить их экономические последствия практически невозможно из-за более широких финансовых последствий конфликта. В других странах стихийные бедствия и экстремальные погодные условия стали причиной 25% крупных сбоев в работе интернета, не включенных в этот отчёт.



Более подробная информация есть в таблице «Стоимость отключений Интернета в 2023 году».