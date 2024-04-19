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19 April 2024

Бизнес не желает бесплатно отдавать государству персданные клиентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Ассоциация больших данных (АБД) подготовила альтернативный законопроект, который предполагает передачу данных на безвозмездной основе только при ЧС и в целях госбезопасности.

АБД (в неё входят «Яндекс», VK, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Мегафон», «Ростелеком», Qiwi, билайн, МТС, Фонд «Сколково», ВТБ, Avito и др.) разработала свой вариант законопроекта, регулирующего обезличенные персональные данные. 

Эта версия была направлена в середине марта главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и начальнику управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяны Матвеевой (копии писем есть в распоряжении Forbes).

Регулирующий обезличенные данные законопроект сейчас готовится ко второму чтению. 

Первая версия инициативы была принята в первом чтении еще в 2021 году, в ней кратко была оговорена возможность бизнеса заручиться согласием клиента на обработку его персональных данных для последующего использования их в уже обезличенном виде. Это дало бы бизнесу возможность обмениваться агрегированной и лишенной идентификаторов информацией друг с другом и достигать благодаря этому новых экономических эффектов, запускать новые сервисы, говорили  эксперты.

В июле 2023 года Минцифры подготовило новую версию законопроекта, согласно которой бизнес по требованию государства будет предоставлять имеющиеся у него персональные данные в соответствующую государственную информационную систему (ГИС) для обезличивания и формирования дата-сетов. Доступ к этим дата-сетам первые три года будут иметь только госорганы и подведомственные им организации, а после — уже все остальные, кого одобрит правительственная комиссия. 

Бизнес неоднократно критиковал эту инициативу, отмечая, что законопроект предусматривает фактическое изъятие персональных данных, собранных коммерческими компаниями. К тому же ГИС для больших данных может стать одной из самых дорогих в истории России.

В версии АБД отечественные разработчики решений на основе ИИ смогут бесплатно получить доступ к данным, содержащимся в государственных информационных системах. Сбором государственных данных и формированием дата-сетов из них займется ГИС Минцифры.

В инициативе АБД указано, что государство будет иметь возможность бесплатно запрашивать у бизнеса обезличенные данные, но только для решения своих задач по обеспечению безопасности, защиты от эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Во всех остальных случаях государство будет платить бизнесу за подготовленные обезличенные дата-сеты, которые не сможет передавать третьим лицам. 

В своей версии законопроекта ассоциация предлагает также вернуть в законопроект определение обезличенных данных и возможность их использования без разрешения субъекта персональных данных. Эти пункты позволяют обеспечить оборот обезличенных персональных данных в России, ранее они были убраны Минцифры при многочисленных редакциях законопроекта.

В АБД считают, что принятие законопроекта в такой версии будет способствовать созданию благоприятных условий для отечественных разработчиков ИИ, потому что обезличенные персональные данные — наиболее ценные с точки зрения создания алгоритмов машинного обучения.

152-ФЗ персональные данные обезличенные данные АБД

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