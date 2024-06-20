Adobe пообещал не использовать работы клиентов для обучения ИИ

Компания Adobe опубликовала новый вариант соглашения об условиях обслуживания, в котором указывается, что она не будет обучать нейросети на контенте пользователя. Исключением будут материалы, которые будут загружены в Adobe Stock — на их основе могут обучать генеративный ИИ Firefly.



Но представители художественного сообщества выражают опасения, что за неясными формулировками обновлённых условий может скрываться лукавство, и в то же время они не могут отказаться от сервиса, от которого сильно зависят.



«Они уже потеряли наше доверие», — сетует Джон Лам, старший художник в Riot Games, ссылаясь на случай, когда знаменитый художник Брайан Кесингер обнаружил сгенерированные изображения в стиле его искусства, продаваемые под его именем на сайте стоковых изображений Adobe без его согласия. В начале этого месяца представители наследия покойного фотографа Ансела Адамса публично раскритиковали Adobe за якобы продажу имитаций его работ, созданных генеративным ИИ.



Скотт Бельски, директор по стратегии Adobe, пытался успокоить волнения, разъяснив, что машинное обучение относится к негеративным ИИ-инструментам компании — таким как инструмент Photoshop «Content Aware Fill», позволяющий пользователям бесшовно удалять объекты на изображении.



Однако, несмотря на заверения Adobe в том, что обновлённые условия не дают компании права собственности на контент и что пользовательский контент никогда не будет использоваться для обучения Firefly, недопонимание вызвало более широкое обсуждение монополии компании на рынке и того, как подобные изменения могут угрожать благосостоянию художников. Лам по-прежнему считает, что, несмотря на разъяснения Adobe, компания будет использовать работы, созданные на её платформе, для обучения Firefly без согласия создателей.



Ранее Adobe вызвала негативную реакцию пользователей с предыдущим вариантом соглашения об условиях обслуживания, в котором она получала полный доступ к материалам, которые создавали пользователи с помощью её ПО — компания могла просматривать файлы, находящиеся в облаке. Теперь же в Adobe заявили, что не будут использовать ни локальные данные пользователей, ни данные из облака для обучения нейросетей.



Также компания заверила, что не сканирует и не просматривает содержимое материалов, хранящихся локально на компьютере пользователя. Однако она производит автоматическое сканирование проектов в облаке на предмет незаконных материалов — при обнаружении таких файлов их сможет просмотреть сотрудник компании.