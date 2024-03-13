Европарламент одобрил закон об ИИ

Европейский парламент одобрил закон (Artificial Intelligence Act), регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ). Согласно документу, основанным на ИИ технологиям будет присваиваться категория риска. Это первый подобный «свод правил» такого масштаба в мире, отмечает CNBC.
Категории риска будут следующими: неприемлемая (в этом случае технологию запретят), высокая, средняя и низкая. По новому закону под запрет попадут:
- распознавание лиц (RBI) в режиме реального времени;
- распознавание эмоций на рабочем месте и в школах;
- социальный рейтинг (social scoring);
- технологии ИИ, манипулирующие поведением человека или использующие его уязвимости.
Системы искусственного интеллекта общего назначения (General purpose AI system, GPAI) должны будут соответствовать установленным требованиям прозрачности, а все обработанные с помощью ИИ изображения, аудио- или видеозаписи («дипфейки») — иметь соответствующую маркировку.
Кроме того, для граждан предусматривается возможность подавать жалобы на работу ИИ-систем и получать разъяснения относительно решений, принятых на основе рекомендаций этих систем и влияющих на права жителей ЕС.
Теперь Artificial Intelligence Act ещё должен будет одобрить Европейский совет. Предполагается, что документ вступит в силу в конце мая.
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