Использование преступниками ИИ предложили считать отягчающим обстоятельством

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект №885494-8, предлагающий считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством.

Соответствующий пункт предполагается добавить в статью 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание».

Соавторами документа выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Господин Миронов рассчитывает, что ужесточение закона поможет создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан. Он назвал одним из наиболее опасных видов мошенничества использование дипфейков — по его словам, подобные технологии применяют в том числе для дискредитации и получения доступа к чужим деньгам.

Считать использование ИИ отягчающим обстоятельством в марте предложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Свою инициативу он озвучил на совещании президента Владимира Путина с правительством, тот назвал предложение «любопытным». Минцифры с февраля обсуждает с правоохранительными органами признание использования дипфейков отягчающим обстоятельством для мошенников. Ведомство также выступает за создание продуктов, распознающих подделку голоса в реальном времени.