Число судебных споров вокруг использования ИИ выросло на 60%

С марта 2023 года по март 2024 года суды России вынесли 406 решений в спорах вокруг применения искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Ъ» со ссылкой на исследование RTM Group. Это на 60% больше, чем годом ранее. Из 165 судебных актов в 53% из них требования были удовлетворены полностью или частично, в 34% — полностью отклонены.

Основные категории споров следующие:

- предоставление грантов на разработку IT-продуктов с использованием ИИ;

- разбирательства по лицензионным договорам или договорам на разработку ПО для ИИ;

- административные правонарушения при звонках или рассылках с использованием ИИ.

Меньше всего споров — около 5% — отмечено по авторским правам, однако, поскольку внимание к теме ИИ растет, эксперты ожидают роста судебных тяжб не менее чем на 80% в течение года.

Юристы прокомментировали изданию, что полноценного правового регулирования искусственного интеллекта и устойчивых подходов в судебной практике в России пока нет. Поэтому судьям не на что опираться при принятии решений. Однако существующие споры как раз и могут подготовить фундамент для изменения регуляторной среды.