English Русский
News
29 March 2024

Число судебных споров вокруг использования ИИ выросло на 60%

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Данные разбирательства могут подготовить фундамент для изменения регуляторной среды.

С марта 2023 года по март 2024 года суды России вынесли 406 решений в спорах вокруг применения искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Ъ» со ссылкой на исследование RTM Group.  Это на 60% больше, чем годом ранее. Из 165 судебных актов в 53% из них требования были удовлетворены полностью или частично, в 34% — полностью отклонены.

Основные категории споров следующие:

- предоставление грантов на разработку IT-продуктов с использованием ИИ;

- разбирательства по лицензионным договорам или договорам на разработку ПО для ИИ;

- административные правонарушения при звонках или рассылках с использованием ИИ.

Меньше всего споров — около 5% — отмечено по авторским правам, однако, поскольку внимание к теме ИИ растет, эксперты ожидают роста судебных тяжб не менее чем на 80% в течение года.

Юристы прокомментировали изданию, что полноценного правового регулирования искусственного интеллекта и устойчивых подходов в судебной практике в России пока нет. Поэтому судьям не на что опираться при принятии решений. Однако существующие споры как раз и могут подготовить фундамент для изменения регуляторной среды.

Ранее стало известно, что число связанных с криптовалютой судебных дел в России за два года выросло на 72%. Исследователи ожидают дальнейшего роста количества таких кейсов.

искусственный интеллект ИИИ суд

Similar articles

«Яндекс браузер» выявил более 400 тысяч фишинговых сайтов при помощи ИИ
В ООН принята резолюция по искусственному интеллекту
YouTube требует маркировать реалистично выглядящие ИИ-видео
Большая часть доходов от ИИ в России пришлась на банки
Европарламент одобрил закон об ИИ
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт