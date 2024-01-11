МВД использует ИИ для прогнозирования ЧС и выявления видеоподделок

МВД закажет разработку систем «Клон» и «Конъюнктура» на базе искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году, а в 2024 году — подготовить датасеты для обучения и тестирования нейросетевых моделей, пишут «Ведомости» со ссылкой план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы. План утвердил заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика, подлинность документа подтвердил сотрудник крупного IT-интегратора, работающего с госзаказами.

«Клон» позволит выявлять факты подделки видеоизображений в интересах правоохранительной деятельности, «Конъюнктура» должна прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации и моделировать сценарии реагирования на них.

В документе отмечается, что для реализации планов уже в этом году будут созданы специальные подразделения в подведомственных МВД Главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) и НПО «Специальная техника и связь МВД России» (НПО СТиС). Департамент информтехнологий, связи и защиты информации МВД, ГИАЦ И НПО СТиС до конца 2024 года должны создать лабораторию анализа данных (песочницу) для моделирования и управления данными.

Замдиректора Центра компетенций НТИ («Национальная технологическая инициатива») «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков сказал, что подобных «Клону» и «Конъюнктуре» готовых продуктов сейчас на российском рынке нет. Коммерческий директор РДТЕХ Светлана Иванова добавила, что полные их аналоги отсутствуют по причине достаточно узкой специфики решаемых задач. Пермяков уточнил, что подрядчиком может быть любая компания, но со специальной лицензией — разработка предполагает доступ к гостайне.



Директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин отметил, что за рубежом продукты, подобные «Клону» и «Конъюнктуре», используются для анализа и прогнозирования. Так, «Клон» напоминает сервис Deepfake Detection Challenge, разработанный Facebook, Microsoft и Amazon для обнаружения видеофейков с помощью ИИ, а «Конъюнктура» — сервис IBM Watson Openscale для мониторинга и управления ИИ-моделями.

Технический директор HFLabs Никита Назаров отметил, что близкие по своим задачам системы создаются не только лидерами рынка, но и НКО, например, учеными ДГТУ (Ростов-на-Дону). По его словам, аналогом решения для прогнозирования негативных и чрезвычайных ситуаций можно назвать Palantir Gotham и Palantir Foundry, которые выступают как системы поддержки принятия решений с ИИ-функциями.