Microsoft обучит навыкам использования ИИ два миллиона жителей Индии

Корпорация Microsoft представила программу ADVANTA(I)GE INDIA, в рамках которой она планирует к 2025 году обучить навыкам использования искусственного интеллекта (ИИ) два миллиона жителей. О запуске программы объявил глава компании Сатья Наделла. По данным Microsoft, 90% руководителей индийских предприятий считают, что их сотрудникам необходимы навыки использования ИИ. Сами работники (78%) тоже признают, что у них нет нужных для выполнения текущей работы возможностей.
«У Индии есть огромная возможность стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, и создание масштабной системы свободного владения ИИ является важнейшим шагом на этом пути», — заявил Пунит Чандок, президент Microsoft в Индии и Южной Азии.
Microsoft начнёт свою деятельность в средних и небольших по размеру городах, а также в сельской местности. Корпорация станет сотрудничать с Министерством развития навыков и предпринимательства Индии и правительствами 10 штатов страны, чтобы обучить 500 тыс. студентов и лиц, ищущих работу, а также 400 тыс. учащихся в школах отдалённых регионов. Кроме того, в рамках программы повышения квалификации в области ИИ для женщин компания проведёт обучение для 100 тыс. молодых женщин.
Наконец, Microsoft намерена повысить квалификацию 250 тыс. индийских госчиновников, а также расширить возможности 2,5 тыс. некоммерческих организаций (НКО) страны, которые далее смогут уже сами обучить ещё 750 тыс. молодых людей работе с ИИ. Как следует из блога корпорации, за последние три года организация уже предоставила для более чем 5 тыс. индийских НКО инновационные облачные решения и технологии. Это помогло повысить квалификацию более чем 20 тыс. сотрудникам этих НКО.
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