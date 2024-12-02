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2 December 2024

В Башкортостане внедрят искусственный интеллект в работе парламента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Будет создана рабочая группа для изучения применений такого рода технологий. По замыслу местных властей, это должно ускорить принятие решений и наладить взаимодействие с гражданами.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В Государственном Собрании — Курултае Башкирии будет создана рабочая группа для изучения возможностей применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Инициативу озвучил председатель парламента Константин Толкачев.

По его словам, использование ИИ позволит повысить эффективность работы депутатов, ускорить принятие решений и наладить более тесное взаимодействие с гражданами:

«Мы должны идти в ногу со временем. Искусственный интеллект уже активно применяется в самых разных сферах. Важно использовать его потенциал для улучшения законотворческой деятельности и взаимодействия с избирателями».

В качестве направлений применения озвучены автоматизация запросов населения, подготовка документации и отчётов. Кроме этого ИИ могут задействовать для анализ больших объемов данных при подготовке законопроектов.

Рабочей группе предстоит выявить и предложить другие «перспективные направления» для автоматизации после изучения успешных практик применения технологии ИИ в работе органов власти.

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