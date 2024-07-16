В России создают ИИ-платформу для госуправления

К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ходом разработки нового нацпроекта «Экономика данных». Это подтвердил собеседник издания, близкий к работе государственных информационных систем.



Кроме того, по словам источника, к 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы. Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков ИИ. Эти планы могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект», который войдет в новый нацпроект.



В Минцифры сказали «Ъ», что план мероприятий в рамках нацпроекта еще формируется, а «параметры федпроекта „Искусственный интеллект“ также находятся в проработке».

В министерстве уверяют, что все «приоритетные инициативы, необходимые для цифровой трансформации госуправления и ключевых отраслей экономики, будут реализованы в рамках нового нацпроекта в полном объеме». В Минцифры не ответили на вопросы о необходимом объеме финансирования разработки системы и деталях её работы.