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16 July 2024

В России создают ИИ-платформу для госуправления

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Для этого разработчикам могут предоставить доступ к 170 государственным наборам данных.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Akspic / Playground AI

К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ходом разработки нового нацпроекта «Экономика данных». Это подтвердил собеседник издания, близкий к работе государственных информационных систем.

Кроме того, по словам источника, к 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы. Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков ИИ. Эти планы могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект», который войдет в новый нацпроект.

В Минцифры сказали «Ъ», что план мероприятий в рамках нацпроекта еще формируется, а «параметры федпроекта „Искусственный интеллект“ также находятся в проработке».
В министерстве уверяют, что все «приоритетные инициативы, необходимые для цифровой трансформации госуправления и ключевых отраслей экономики, будут реализованы в рамках нового нацпроекта в полном объеме». В Минцифры не ответили на вопросы о необходимом объеме финансирования разработки системы и деталях её работы.

Минцифры искусственный интеллект ИИ Экономика данных ИИ-госуправление федеральный проект

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