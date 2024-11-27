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27 November 2024

Системам искусственного интеллекта предоставят доступ к госданным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
ИИ-модели, которых обучат на основе государственных данных в России, будут проверяться на предмет угрозы национальной безопасности и обороны страны. Для этого до 2028 года планируется создать и внедрить первую версию ПО, которое будет отвечать за такие проверки.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva AI

Российское правительство планирует проверять системы, которые реализуют технологию искусственного интеллекта (ИИ), «на наличие угроз безопасности государства и обороны страны», говорится в утвержденном в кабмине паспорте федпроекта «Цифровое госуправление», который войдет в нацпроект «Экономика данных». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

В 2025–2026 годах планируется провести научно-исследовательскую разработку принципов анализа моделей ИИ, обученных на госданных, а в 2027–2028 годах — создать и внедрить первую версию программы, которая будет анализировать такие модели.

В документе говорится, что на это до 2030 года планируется выделить 8,1 млрд руб. из федерального бюджета, а за реализацию мероприятия отвечает ФСБ. Ожидается, что к 2030 году пять систем ИИ получат подтверждение «допустимости безопасного использования». Из паспорта проекта следует, что это необходимо для использования таких систем в экономике данных.

Сейчас у коммерческих компаний нет доступа к государственным данным. Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минцифры совместно с Ассоциацией больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком» и др.) проработать порядок предоставления бизнесу доступа к госданным — информации о паспортах, трудовой деятельности граждан, номерах телефонов и т.д.

В АБД добавляют, что пока что речь идет только о данных, которые необходимы бизнесу для оказания услуг. Доступность же данных для обучения ИИ «может стать следующим шагом по расширению доступа бизнеса к госданным».

Госданные помогают создавать ИИ-модели, учитывающие местные особенности, что улучшает точность решений, отмечает Дмитрий Черноус (руководитель группы консалтинга MTS AI). Однако обучение таких моделей требует усиленной безопасности и ограниченного доступа, подчеркивает Антон Аверьянов (гендиректор ST IT).

Системы тестируют для выявления уязвимостей, а с 1 января вступит ГОСТ, регулирующий защиту данных, добавляет Тимофей Воронин (МГУ).

Основные риски — утечки обезличенных данных, которые можно восстановить, и ошибки в моделях, способные повлиять на управление или стать уязвимостью для атак, предупреждают эксперты.

Минцифры 152-ФЗ искусственный интеллект обезличенные данные АБД госданные

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