Минцифры обработает видео с камер наблюдения с помощью ИИ

Как сообщает Forbes, Минцифры планирует создать сервис интеллектуальной обработки видео с камер наблюдения. Это следует из обновлённого паспорта ведомственной программы цифровой трансформации министерства на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов.
В карточке проекта указано, что сервис будет обеспечивать интеллектуальную обработку видеопотоков, позволять получать, хранить и обрабатывать с применением ИИ (включая компьютерное зрение) видеоданные с камер наблюдения, поступающих из регионов. Объем финансирования проекта, который планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году, — по 998,7 млн рублей в 2025 и 2026 годах. Таким образом, суммарно на проект будет выделено почти 2 млрд рублей.
Как планируется использовать этот сервис и на какие мероприятия будет направлено это финансирование, в министерстве Forbes не пояснили.
«Единая платформа видеонаблюдения позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам страны, создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения чрезвычайных ситуаций позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой для того, чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации и необходимую поддержку. Это основное, куда мы будем двигаться», - ранее заявлял замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.
Потоки в единую платформу видеонаблюдения будут собираться из региональных и городских систем «Безопасный город».
Системы видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе с функционалом интеллектуальных систем, работают в российских регионах повсеместно, рассуждает заместитель директора АНО «Платформа НТИ», председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин. Они различаются по своей технической реализации и функциональности, включая требования к поддерживаемым форматам, и применяются в самых разных сферах — от ЖКХ до поддержания общественного порядка:
«Поэтому и эффективность реализации интеллектуальных систем в видеонаблюдении зависит от того, будет ли обеспечена совместимость данных, и от качеств видеопотока. На практике это решается установлением единых отраслевых стандартов, что требует системной работы в этом направлении, в том числе на уровне регионов».
Высокое разрешение, то есть возможность распознавать лица и иные объекты с мелкими деталями, имеют «от силы 20%» видеокамер наблюдения в России, оценивает партнер Comnews Research Леонид Коник. При этом многие камеры принадлежат частным собственникам (например, владельцам торговых центров), де-юре государство не имеет к ним доступ, добавил он.
По словам эксперта, региональные власти практически всех субъектов страны давно создали ситуационные центры, в которые собирают видеопотоки со всех доступных им камер и анализируют их с применением ИИ. При этом собирать «эти гигантские потоки данных», по его мнению, в единый федеральный центр нерационально: это потребует огромных расходов на аренду магистральных каналов связи, да и сами каналы на определенных направлениях в дефиците.
С технической точки зрения «умной» может быть абсолютно любая камера, только видео с нее надо отправить на сервер для обработки либо обработать на месте с помощью алгоритмов машинного зрения для поиска нужного объекта или действия, поясняет менеджер практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Илья Муха. Проблема, по его словам, в том, что если нужен онлайн-мониторинг с высоким разрешением камер, то потребуется инфраструктура с хорошей пропускной способностью сети, потому что видеопоток серьезно загружает канал связи.
По словам Мухи, чтобы сократить затраты на передачу и хранение такого большого объема трафика, нужно хранить данные распределенно, а также использовать технические возможности для снижения объема передаваемой и хранимой информации:
«Например, за счет снижения частоты кадров, предобработки на местах для передачи отдельных фото или видеофрагментов, сжатия данных».
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