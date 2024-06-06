Microsoft, OpenAI и Nvidia грозит в США антимопонопольное расследование

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) США хотят начать антимонопольные расследования, касающиеся деятельности корпораций Microsoft, OpenAI и Nvidia. О соответствующем соглашении госорганов пишет The New York Times.
В соответствии с этим соглашением, Министерство юстиции изучит, не нарушает ли антимонопольное законодательство Nvidia, а FTC по этому же вопросу изучит работу OpenAI и Microsoft. Регуляторы обеспокоены потенциальным доминированием этих компаний именно на рынке искусственного интеллекта (ИИ).
По словам источников издания, игроки отрасли всё чаще опасаются монополии Nvidia на рынке чипов для ИИ. Microsoft тоже стала ведущим поставщиком искусственного интеллекта в своей области и, например, приобрела 49% OpenAI, компании, ставшей известной после выхода в 2022 году ChatGPT. Microsoft внедрила технологию OpenAI в собственные продукты, и теперь ИИ генерирует ответы для пользователей её поисковой системы Bing (The New York Times даже подала в суд на OpenAI и Microsoft, заявив о нарушении авторских прав на новостной контент).
Представители FTC и Министерства юстиции отказались от комментариев The New York Times. Компании также никак не прокомментировали информацию.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.