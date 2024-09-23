English Русский
News
23 September 2024

Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажу алкоголя по биометрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Объясняется это тем, что теневой бизнес обходит установленные запреты, и число запросов на «алкоголь с доставкой» ежегодно растет более чем на 50%, вследствие чего огромные суммы идут мимо бюджета. К тому же более половины такого алкоголя составляет фальсификат.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Shutterstock / Pixabay

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие) направила письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором попросила поддержать онлайн-продажу алкоголя по биометрии и инициировать рассмотрение инициативы в правительстве. С текстом ознакомились «Ведомости».

Его подлинность подтвердили в АКИТ. В Минцифры сообщили о получении письма. Представитель министерства отметил, что возможность верификации по биометрии при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе тонизирующих напитков, обсуждается. Он не уточнил, входят ли в этот список спиртные напитки.

АКИТ в письме отмечает, что теневой бизнес легко обходит «вполне оправданный» запрет на онлайн-торговлю алкоголем, введенный в 2007 году. По данным ассоциации, число запросов в поиске «Яндекса» по ключевым словам «алкоголь с доставкой» ежегодно растет более чем на 50%. Незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в России выросли за год на 60% и в 2023-м достигли 80 млрд рублей. По оценкам НИФИ Минфина, из-за нелегальной торговли алкоголем российский бюджет в 2023–2027 годах недополучит 253 млрд рублей выпадающих доходов. Доля фальсификата в онлайн-продажах алкоголя составляет 53%, отметили в АКИТ со ссылкой на исследование НИФИ Минфина.

Чтобы «эффективно» решить проблему, АКИТ предлагает разрешить онлайн-торговлю алкоголем, проверяя возраст через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных (ГИС ЕБС). Для этого онлайн-площадки должны будут интегрировать ЕБС: многие компании уже интегрированы с «Госуслугами», объяснил изданию представитель АКИТ.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отказался комментировать идею, поскольку в самой организации мнения «разделились». Глава компании Ladoga не поддерживает инициативу из-за опасения роста контрафакта. Источник «Ведомостей» в одном из ритейлеров также отметил: неясно, кто будет нести ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним по биометрии.

Минцифры 152-ФЗ ЕБС АКИТ интернет-торговля онлайн-торговля алкоголь биометрия Госуслуги ГИС ЕБС

Similar articles

Разработаны требования к российским земным станциям спутниковой связи
В трёх регионах началось тестирование электронных повесток
Для обучения ИИ пациентам готовят автоматическое согласие на передачу обезличенных данных
Росмолодёжь займётся информационными системами и базами данных в сфере молодёжной политики
На продаваемую в РФ технику могут обязать ставить отечественные корневые сертификаты
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт