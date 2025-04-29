Amazon вывела на орбиту свои первые интернет-спутники

Amazon сделала первый шаг к созданию собственной глобальной спутниковой сети, запустив в космос первые 27 спутников проекта Kuiper. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты Atlas V от United Launch Alliance.



Эти аппараты стали первыми из запланированных 3 236 спутников, которые Amazon намерена вывести на низкую околоземную орбиту в рамках проекта стоимостью $10 млрд. Главная цель — предоставить широкополосный интернет по всему миру и бросить вызов уже действующему сервису Starlink от SpaceX.



Проект Kuiper был анонсирован ещё в 2019 году, но его развёртывание многократно откладывалось. Теперь Amazon подтвердила, что все 27 спутников успешно вышли на орбиту на высоте 450 км, активированы и установили связь с наземными станциями.



Согласно планам компании, предоставление услуг «высокоскоростного интернета с низкой задержкой» для конечных пользователей начнётся уже к концу этого года. Amazon делает ставку не только на частных клиентов, но также на бизнес и государственные структуры.



По словам главы Amazon Энди Джесси, это только начало масштабного пути, который стал возможен благодаря совместной работе большой команды инженеров и разработчиков.



Запуск стал первым из 80 запланированных, в рамках которых Amazon должна вывести половину своей спутниковой группировки на орбиту к середине 2026 года, чтобы соответствовать требованиям американского регулятора.



Однако конкуренция с SpaceX будет непростой, отмечает The Verge. У Starlink уже более 7 200 спутников на орбите, и недавно компания провела 50-ю миссию в 2025 году, доведя общее количество запусков до 250. В будущем SpaceX планирует довести число спутников до 12 000, а в перспективе — до 34 400.



Тем не менее Amazon — не единственный игрок, стремящийся зайти на рынок спутникового интернета. Над аналогичными проектами работают также французская Eutelsat и китайская Spacesail.



Эксперты отмечают, что несмотря на быстрый рост количества спутников, низкая околоземная орбита становится всё более загруженной, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности и устойчивости космической инфраструктуры.