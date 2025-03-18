Для борьбы с мошенничеством государство расширяет контроль над связью и пользователями

Госдума в I чтении приняла законопроект №842276-8, направленный на борьбу с кибермошенничеством, но в то же время вводящий множество норм, усиливающих контроль госорганов, банков и цифровых платформ за гражданами.

Накануне голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram привёл ряд норм, предлагаемых документом:

закрепление возможности онлайн-обмена данными между госорганами, банками и цифровыми платформами;

обязательную маркировку звонков (на экране телефона будет отображаться наименование организации);

для работников госорганов, банков и операторов связи — запрет на общение с гражданами и клиентами в мессенджерах;

отказ от получения рассылок, спам-звонков и вызовов с абонентских номеров, не входящих в российскую систему, а также инициированных с использованием виртуальных телефонных станций;

возможность запретить заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия.

Законопроект предлагает создать государственную информационную систему (ГИС) для выявления и ограничения доступа к информации, вводящей пользователей в заблуждение, а также для противодействия преступлениям в интернете. В рамках ГИС будет собираться информация о нарушениях, включая биометрические данные, а её операторами станут федеральные органы.

Проектом предусмотрено в создаваемой ГИС хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств. Перечень органов и организаций, осуществляющих сбор голосов, перечень обрабатываемой информации, порядок включения в систему информации и исключения из нее информации, порядок предоставления доступа к ней отдельно определяются правительством.

Проектом учтён запрет на ввоз, продажу, приобретение, хранение, транспортировку, использование и размещение специальных технических средств, предназначенных для недопущенных иностранных спутниковых систем связи.

Недавно норму об обязательной биометрической аутентификации, предлагаемой этим законопроектом, раскритиковали в Ассоциации цифровых платформ («Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито»). По их мнению, в текущем виде законопроект может привести к значительным негативным последствиям для российских интернет-компаний, а также снизить эффективность действующих мер по противодействию противоправным деяниям.

На рассмотрении законопроекта присутствовали представители Минцифры, в том числе министр Максут Шадаев.

С докладом выступил замминистра Иван Лебедев. Треть преступлений происходит с помощью информационно-коммуникационных технологий, чаще всего это мошенничество или кража. Ущерб, по некоторым оценкам, составил 200-250 млрд рублей. При поддержке недружественных государств группы лиц, хорошо организованы, используя самые передовые технологии, ведут с нами войну, которая происходит сейчас на поле боя.

В своём содокладе председатель инфокомитета Госдумы Сергей Боярский повторил тезис, что многие атаки идут из-за границы, и данный законопроект — усиление защитных рубежей страны.

Депутат от фракции «Новые люди» Олег Леонов поинтересовался, как будет формироваться банк векторов голосов мошенников? Прописано так, словно собираются прослушивать разговоры. «Не является ли это нарушением нормы о тайне связи, может стоит более детально расписать этот момент?» — спросил депутат.



Минцифры не собирается записывать и нарушать конституционные права граждан, заверил Лебедев. «В рамках, когда тебя обманули и возбуждена уголовка, СОРМ берёт кусочек, анализируется, и когда мы уже понимаем, что это мошенничество, собирается база векторов голосов мошенников, которые уже доказаны. Никоим образом не идёт речь ни про какую тайну переговоров, ни про прослушку и запись каких-либо векторов из общего потока», — заявил замминистра, но он согласился, что норма прописана в законопроекте неоднозначно и министерство будет работать над уточнением формулировок ко второму чтению. Шадаев при этом тут же напомнил, что:

«У нас просто операторы уже обязаны по закону весь трафик — и голосовой, и трафик данных, поэтому когда совершается преступление, то при соблюдении определённых процедур возможно получить доступ к этим записям по закону, в рамках расследования уголовных дел».

Боярский позже напомнил, что всем представителям госвласти, операторам, работникам больниц и школ, сотрудникам банковского сектора будет запрещено общаться с гражданами через мессенджеры. «Они и так уже не общаются, но мы хотим до всех донести, что это не просто не принято, но ещё и противозаконно», — подчеркнул он, причём тут же заявил, что депутаты не являются госслужащими, поэтому они могут пользоваться такой технологией.

Дискуссия продолжалась достаточно долгое время, Минцифры и депутаты, поддерживающие законопрокект, пообещали доработать его ко второму чтению. В первом чтении документ был принят единогласно.