Контрольно-ограничительный пакет против мошенников

Правительство РФ внесло в Госдуму большой пакет поправок, направленный на борьбу с преступлениями, совершёнными с помощью современных технологий. Законопроект №842276-8 «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» парламентарии намерены рассмотреть в приоритетном порядке. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что:

«Количество преступлений, совершаемых с использованием утечек персональных данных, растет. Необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан».

«Принятие закона позволит оперативнее выявлять фишинговые и мошеннические ресурсы, защитит пользователей от звонков псевдосотрудников банков через мессенджеры, усилит взаимодействие между государственными и правоохранительными органами, банками и цифровыми платформами для обеспечения безопасности граждан и их сбережений», — сказал Вячеслав Володин.

«Борьба с мошенниками — один из ключевых приоритетов ГД в эту сессию», — добавил Вячеслав Володин, отметив, что депутаты ведут последовательную работу в этом направлении:

«Единогласно был принят закон о «периоде охлаждения» при выдаче потребкредитов, на рассмотрении находятся и другие инициативы, направленные на защиту от аферистов».

«Мы совершенствуем правовое поле таким образом, чтобы исключить для мошенников возможность наживаться на людях», — подчеркнул он.

Законопроект предлагает создать государственную информационную систему (ГИС) для выявления и ограничения доступа к информации, вводящей пользователей в заблуждение, а также для противодействия преступлениям в интернете. В рамках ГИС будет собираться информация о нарушениях, включая биометрические данные, а её операторами станут федеральные органы. Система также должна будет помочь в организации взаимодействия уполномоченных государственных органов и организаций при раскрытии указанных преступлений и принятии мер противодействия им.

Расширяются возможности ФСБ в получении информации. Спецслужба сможет получать её от госорганов, учреждений и организаций в том числе с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности и с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности и безопасности передаваемой информации).

В целом проектом учтены:

возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами;

автоматический мониторинг;

обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей услугами связи;

обязательная маркировка звонков;

запрет сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры;

обязанность информирования абонентов операторов сотовой связи о получении вызова, инициированного с использованием сети «Интернет» или за рубежом;

полномочия органов на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи;

обязанность операторов связи по предоставлению сведений;

запрет на передачу SIM-карт третьим лицам;

возможность установления запрета на заключение договоров об оказании услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн.

Проектом предусмотрено в создаваемой ГИС хранение векторов единой биометрической системы, полученных на основании записей голосов, полученных с помощью звукозаписывающих устройств. Перечень органов и организаций, осуществляющих сбор голосов, перечень обрабатываемой информации, порядок включения в систему информации и исключения из нее информации, порядок предоставления доступа к ней отдельно определяются Правительством. О намерении властей создать такую базу мы писали в начале февраля текущего года.

В документе не указано, что эта база будет включать голоса всех граждан. Судя по формулировкам, сбор голосовых данных ориентирован на выявление и фиксацию голосов правонарушителей, особенно в контексте борьбы с мошенничеством. Однако механизм сбора данных, критерии включения в базу и защита от возможных злоупотреблений в документе детально не раскрываются​.

Проектом учтён запрет на ввоз, продажу, приобретение, хранение, транспортировку, использование и размещение специальных технических средств, предназначенных для недопущенных иностранных спутниковых систем связи. Специальное техническое средство, предназначенное для недопущенных иностранных спутниковых систем связи, - техническое средство, предназначенное для приема (передачи) радиоволн от космических аппаратов (на космические аппараты) спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств и не имеющих решения ГКРЧ.

Проектом предлагается регулирование виртуальных телефонных станций и услуг связи на их базе. Вводится отдельная статья — «особенности оказания услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций». Услуги связи с использованием виртуальных телефонных станций предоставляются абоненту, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи в соответствии с правилами оказания услуг связи. Оказание услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций осуществляется операторами связи с использованием специально определенного ресурса нумерации.



«Виртуальная телефонная станция — средство связи, являющееся программным обеспечением или программно-аппаратным комплексом, выполняющее функцию коммутации телефонных соединений с целью оказания услуг связи, а также иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи, с доступом абонента (пользователя) к указанной услуге связи посредством сети "Интернет" или сети передачи данных», — такое предлагается определение.



В рамка регулирования планируется принять дополнительно:

Правила оказания услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций.

Требования к построению сетей связи с использованием виртуальных телефонных станций, требований к порядку пропуска трафика при оказании услуг связи с использованием виртуальных телефонных станций.

Правила применения оборудования виртуальных телефонных станций.

В рамках нового закона для его полноценного действия должны быть также приняты подзаконные акты от правительства, отдельно от Минцифры, а также Роскомнадзора.