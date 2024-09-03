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3 September 2024

DemHack 9: Единство для свободы интернета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
C 20 по 22 сентября пройдёт очередной хакатон, который на этот раз откроет свои возможности не только для русскоязычных IT-специалистов, но и для тех, кто владеет английским языком. Главная тема DemHack 9 — Единство в борьбе за свободу интернета, приватность и преодолении цифровых барьеров.

С 20 по 22 сентября текущего года состоится очередной хакатон — DemHack 9, главной темой которого стало Единство:

«Единство — это призыв к тому, чтобы специалисты, говорящие на разных языках, могли объединиться для обмена опытом и совместной работы над проектами, приносящими пользу людям во всём мире».

Впервые хакатон откроет свои возможности не только для русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета, но и для людей говорящих на английском языке. Призовой фонд хакатона составит 1200 USDT, кроме того, избранные команды получат возможность пройти программу акселерации в Privacy Accelerator, а также получить грантовую поддержку.

Впервые на хакатоне Demhack разработчики из Ирана, России и других стран под руководством менторов международного уровня объединятся для решения общей задачи — составления гайдлайна по анализу блокировок. Специалисты из разных регионов мира обменяются опытом и знаниями о методах блокировок и их стратегиях.

Вторым важным направлением Demhack 9: Unity станут проекты в области технологий солидарности (solidarity tech), призванные помогать активистам объединяться, обмениваться опытом и информацией, преодолевать цифровые барьеры в условиях санкций и эмиграции.

Заявить участие с собственным проектом или собственное решение одной из опубликованных задач партнёров можно до 9 сентября включительно на официальном сайте.

Для специалистов, у которых нет собственных идей, но есть желание присоединиться к командам с проектами, заявки принимаются до 16 сентября 2024 года.

Также можно будет поучаствовать в решении задач партнёров.

К участию приглашаются:

  • IT-специалисты,
  • специалисты в области анализа данных и кибербезопасности,
  • дизайнеры и цифровые художники,
  • интернет-активисты,
  • журналисты, исследователи.

Лучшие команды по итогу питчинга получают призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников, а также получить грант на доработку своего решения.

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