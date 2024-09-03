DemHack 9: Единство для свободы интернета

С 20 по 22 сентября текущего года состоится очередной хакатон — DemHack 9, главной темой которого стало Единство:



«Единство — это призыв к тому, чтобы специалисты, говорящие на разных языках, могли объединиться для обмена опытом и совместной работы над проектами, приносящими пользу людям во всём мире».

Впервые хакатон откроет свои возможности не только для русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета, но и для людей говорящих на английском языке. Призовой фонд хакатона составит 1200 USDT, кроме того, избранные команды получат возможность пройти программу акселерации в Privacy Accelerator, а также получить грантовую поддержку.

Впервые на хакатоне Demhack разработчики из Ирана, России и других стран под руководством менторов международного уровня объединятся для решения общей задачи — составления гайдлайна по анализу блокировок. Специалисты из разных регионов мира обменяются опытом и знаниями о методах блокировок и их стратегиях.

Вторым важным направлением Demhack 9: Unity станут проекты в области технологий солидарности (solidarity tech), призванные помогать активистам объединяться, обмениваться опытом и информацией, преодолевать цифровые барьеры в условиях санкций и эмиграции.

Заявить участие с собственным проектом или собственное решение одной из опубликованных задач партнёров можно до 9 сентября включительно на официальном сайте.

Для специалистов, у которых нет собственных идей, но есть желание присоединиться к командам с проектами, заявки принимаются до 16 сентября 2024 года.

Также можно будет поучаствовать в решении задач партнёров.

К участию приглашаются:

IT-специалисты,

специалисты в области анализа данных и кибербезопасности,

дизайнеры и цифровые художники,

интернет-активисты,

журналисты, исследователи.

Лучшие команды по итогу питчинга получают призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников, а также получить грант на доработку своего решения.