Privacy Day 2025: «Ваша приватность — не ваше дело»

28 января 2025 года состоится очередной Privacy Day — это ежегодная международная конференция о приватности, защите персональных данных и балансе между доступом к информации и тайной частной жизни.
Цель мероприятия — вовлечь сообщества, говорящие на русском языке, в глобальную дискуссию о приватности, а также донести до русскоязычных слушателей мировой опыт. Уникальность мероприятия состоит в возможности рассматривать вопросы приватности одновременно с точки зрения бизнеса, общества и технологий, пытаясь собрать всю картину в целом.
Помимо основной международной программы в рамках Privacy Day 2025 запланированы региональные экспертные площадки в Армении, Казахстане и России. Спикеры в прямом эфире смогут обсудить локальные проблемы в сфере приватности и свободы интернета, а также расскажут об уникальном опыте и практиках определённого региона. В 2023 и 2024 году такая площадка уже была реализована в Алматы, что создало пространство для выступлений специалистам из стран Центральной Азии.
Седьмая конференция Privacy Day 2025 традиционно приурочена к Международному дню защиты данных и фокусируется на наиболее важных темах, ставших актуальными в 2024 году и начале 2025 года.
Главная тема конференции — «Ваша приватность — не ваше дело». В последнее время общество наблюдало несколько значительных атак на инструменты и принципы приватности и свободы интернета:
Эксперты обсудят эти и другие актуальные кейсы нарушений в сфере приватности и предложат пути решения проблем.
В рамках конференции состоится дискуссия по вопросам трансграничной передачи данных с участием представителей регуляторов Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также профессионального сообщества.
Конференция пройдёт онлайн, трансляция будет доступна на YouTube без регистрации.
Организаторы:
Партнёры: «Роскомсвобода», Privacy Accelerator, Access Now, Open data Armenia (Армения), DRCQ (Казахстан), Tech Talk, «Секьюрно» и другие.
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