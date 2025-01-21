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21 January 2025

Privacy Day 2025: «Ваша приватность — не ваше дело»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
На ежегодной конференции ведущие эксперты обсудят атаки на приватность, включая запреты на шифрование, новые российские законы и давление на платформы. Также затронут темы утечек данных, цензуры и глобальных рисков использования ИИ.

28 января 2025 года состоится очередной Privacy Day — это ежегодная международная конференция о приватности, защите персональных данных и балансе между доступом к информации и тайной частной жизни.

Цель мероприятия — вовлечь сообщества, говорящие на русском языке, в глобальную дискуссию о приватности, а также донести до русскоязычных слушателей мировой опыт. Уникальность мероприятия состоит в возможности рассматривать вопросы приватности одновременно с точки зрения бизнеса, общества и технологий, пытаясь собрать всю картину в целом.

Помимо основной международной программы в рамках Privacy Day 2025 запланированы региональные экспертные площадки в Армении, Казахстане и России. Спикеры в прямом эфире смогут обсудить локальные проблемы в сфере приватности и свободы интернета, а также расскажут об уникальном опыте и практиках определённого региона. В 2023 и 2024 году такая площадка уже была реализована в Алматы, что создало пространство для выступлений специалистам из стран Центральной Азии.

Седьмая конференция Privacy Day 2025 традиционно приурочена к Международному дню защиты данных и фокусируется на наиболее важных темах, ставших актуальными в 2024 году и начале 2025 года.

Главная тема конференции — «Ваша приватность — не ваше дело». В последнее время общество наблюдало несколько значительных атак на инструменты и принципы приватности и свободы интернета:

  • Это и продолжающиеся попытки запретить шифрование в некоторых европейских странах, и новведения в российском законодательстве, накладывающие новые обязательства на блогеров, геймеров и популярные мессенджеры.
  • Это и показательный арест основателя телеграм Павла Дурова с последующим принуждением его сотрудничать со спецслужбами.
  • И ситуация с беспрекословным выполнением компанией Apple запросов Роскомнадзора об удалении из Appstore приложений VPN.

Эксперты обсудят эти и другие актуальные кейсы нарушений в сфере приватности и предложат пути решения проблем.

В рамках конференции состоится дискуссия по вопросам трансграничной передачи данных с участием представителей регуляторов Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также профессионального сообщества.

 

Конференция пройдёт онлайн, трансляция будет доступна на YouTube без регистрации.

 

Организаторы:

Партнёры: «Роскомсвобода», Privacy Accelerator, Access Now, Open data Armenia (Армения), DRCQ (Казахстан), Tech Talk, «Секьюрно» и другие.

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