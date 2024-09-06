Павел Дуров анонсировал борьбу с вредоносным контентом в Telegram

Павел Дуров впервые за две недели после задержания выпустил обращение в своём канале Telegram.



«Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми», — написал Дуров. Он заявил, что это очень его удивило по следующим причинам:

У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС. Его адрес электронной почты был публично доступен для любого человека.

Французские власти не использовали все способы, чтобы связаться с Дуровым. Основатель площадки сказал, что раньше он часто был во французском консульстве в Дубае, где обсуждал канал связи в Telegram по борьбе с терроризмом во Франции.

Если власти страны недовольны сервисом, то им нужно подавать иск против сервиса, а не его создателя.

Также создатель Telegram заверил, что он и его команда всегда открыты для диалога и стремятся взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью.



«Наш опыт формируется нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах, — подчеркнул бизнесмен. — Когда Telegram не мог договориться с регулятором страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью, площадка покидала эту страну. Так было с Россией и с Ираном».



Дуров также отметил:

«Telegram не идеален, но и утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Площадка удаляет миллионы вредоносных постов и каналов каждый день.



Этого бывает недостаточно. Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн вызвало болезнь роста, которая облегчила злоупотребление нашей платформой для преступников. Вот почему поставлена цель — значительно улучшить ситуацию в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе.



Надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram и вся индустрия социальных сетей станут безопаснее и сильнее. Спасибо еще раз за вашу любовь и мемы».

Напомним, Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 25 августа текущего года, куда он прилетел из Баку на частном самолете. елеканал TF1 сообщал, что предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы за отказ от сотрудничества с французскими властями. После допросов и суда Дурова освободили из-под стражи, обязав его отмечаться во французской полиции дважды в неделю. Ему запретили покидать страну.

Расследование дела основателя Telegram может длиться несколько месяцев, рассказали в парижской прокуратуре. Решение о его завершении принимает следственный судья.



После этого прокуратура должна постановить либо прекратить дело, либо направить его в суд. При этом при необходимости дело могут переквалифицировать. Дуров получит доступ к материалам и сможет приобщить документы, которые «сочтёт необходимыми».

Между тем, пользователи и СМИ заметили, что Telegram обновил политику, разрешив юзерам сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах, свидетельствует раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте мессенджера.



Ранее там говорилось, что «все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными» (кроме каналов и ботов) и администрация мессенджера «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», свидетельствует кэшированная копия страницы. Теперь же в этом разделе говорится, что «во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться», которые позволят «всего за несколько нажатий сообщать модераторам о незаконном контенте». Для этого нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню, где должна быть эта кнопка.



Как свидетельствуют сохранившиеся копии страницы FAQ, обновления в политику Telegram были внесены менее чем сутки назад. Еще 5 сентября там было написано, что администрация мессенджера не обрабатывает запросы по приватным чатам.



Претензии французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову связаны именно с политикой модерации внутри мессенджера.





Ситуацией с безопасностью в мессенджере также оказались недовольны власти Южной Кореи, которые расследуют распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по её утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.



Мессенджер отреагировал на претензии южнокорейских властей. 25 видеоматериалов сексуального характера были удалены. Кроме того, Telegram принёс Южной Корее свои извинения. В ответ комиссия выразила надежду на улучшение реагирования на появление запрещенного контента на платформе.

Недавно Владимир Путин рассказал о встрече с основателем Telegram несколько лет назад. По его словам, она носила единичный характер и прошла в рамках встречи президента с представителями бизнеса в Кремле. Путин подчеркнул, что даже не знал, что Дуров находился в Азербайджане одновременно с ним. Комментируя арест миллиардера, Путин назвал действия французских властей избирательными. У Москвы претензий к Дурову не было, заверил глава государства.



30 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда не встречался с Дуровым. «Нет, насколько мне известно, никогда», — ответил он на вопрос журналистов о том, встречался ли глава государства с основателем Telegram. По словам Пескова, у Кремля также не было никаких переговоров или договоренностей с Дуровым.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с создателем Telegram в 2018 году. По информации The Wall Street Journal, во время совместного обеда Макрон предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. По информации источников издания, Дуров от предложения отказался.

Напомним, как раз на 2018 год пришёлся пик сбоев в работе миллионов IP-адресов, когда российские власти пытались заблокировать мессенджер.

По данным Politico, Франция использовала против основателя Telegram Павла Дурова «тайный киберзакон». Издание напоминает, что в общей сложности Дурову предъявлено шесть пунктов обвинений. Согласно двум из них, предприниматель обвиняется в предложении услуг по зашифрованным технологиям без обязательного декларирования, а также в предоставлении и импорте средств криптологии, тоже без обязательного декларирования.



Эти обвинения основываются на законе от 2004 г., который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять об этом французское агентство по кибербезопасности и хранить «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.



Politico со ссылкой на трех экспертов отмечает, что закон за все время действия применяется впервые для предъявления обвинений платформам. В публикации говорится, что перечисленные два обвинения были неожиданными для других приложений, которые тоже используют функции шифрования, – например, для WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Signal и iMessage.



Но здесь стоит также напомнить, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже дважды вынес решение, которое по сути защищает шифрование. Произошло это по двум жалобам: «Антон Подчасов против Российской Федерации» и «Воробьев и другие против РФ».



Суд указал, что оспариваемое законодательство, предусматривающее хранение всех переписок пользователей, а также прямой доступ служб безопасности к хранящимся данным без адекватных гарантий от злоупотреблений и требование расшифровывать зашифрованные сообщения, применяемое к сквозным зашифрованным сообщениям, не может считаться необходимым в демократическом обществе. Поскольку «Пакет Яровой» позволяет государственным органам иметь доступ на общей основе и без достаточных гарантий к содержанию электронных сообщений, оно нарушает саму суть права на уважение частной жизни в соответствии со статьей 8 Конвенции.



Также ЕСПЧ подчеркнул, что ему не удалось найти ни одного факта или аргумента, способных убедить его прийти к иному выводу относительно приемлемости и существа этих жалоб. Юристы считают, что это решение закрепляет чрезвычайно актуальный стандарт — защиту права пользователей и сервисов на всём пространстве Совета Европы от попыток властей ограничить использование шифрованной переписки.

UPD: В вопросе с модерированием чатов появились уточнения. Издание TechCrunch заметило, что из ответа на вопрос, как удалить незаконный контент в мессенджере, пропала фраза «Все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними».



Вместо неё в FAQ расширили инструкцию, как можно пожаловаться на сообщение. В частности, в разделе теперь указано, в каком формате нужно присылать ссылки на незаконный контент на почту мессенджера.



TechCrunch сделал вывод, что таким образом Telegram, не привлекая внимания, разрешил пользователям жаловаться на сообщения в личных чатах и частных группах. По мнению «Медиазоны», вряд ли это утверждение верное, и вот по каким причинам: