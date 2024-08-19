Пользователи Chrome получат дополнительную защиту от утечек данных

Google готовится к выпуску стабильной версии операционной системы Android 15, и вместе с этим обновлением Chrome на Android получит новую функцию защиты конфиденциальных данных при демонстрации экрана. Эта функция, известная как «Sensitive Content Protection», позволит пользователям «делиться экранами» без риска утечки чувствительной информации.

It looks like Chrome for Android will redact sensitive content during screen sharing, screen recording, and similar actions, there is a new flag in the Canary version to enable this feature (I haven't tested it yet):https://t.co/wTy5kHdQhe pic.twitter.com/yN6rhTqNH8 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 17, 2024

Основная задача нововведения заключается в том, чтобы защитить пользователей от непреднамеренного раскрытия данных, таких как пароли и номера кредитных карт, во время записи экрана или его демонстрации. В частности, функция автоматически скрывает содержимое экрана, если на нём присутствуют поля с конфиденциальной информацией.

Для активации данной функции потребуется установить Android 15 или более позднюю версию операционной системы. На данный момент, в последней бета-версии Chrome уже появился флаг, активирующий защиту конфиденциального контента, хотя функция пока не работает в полной мере.

Функция защиты конфиденциальных данных будет особенно полезной для тех, кто активно использует Chrome для работы с чувствительной информацией. В отличие от режима инкогнито, который уже блокирует захват экрана, новая функция будет работать и в обычных вкладках браузера, защищая пользователей в повседневных задачах.

Хотя конкретные сроки релиза этой функции для всех пользователей пока не объявлены, Google активно тестирует её в экспериментальных версиях браузера. Уже в ближайшие недели пользователи смогут попробовать нововведение в Chrome Canary для Android.

Интересно, что в последние недели Google также работает над другими функциями, ориентированными на улучшение конфиденциальности. Например, упрощённое переключение между вкладками инкогнито и обычными вкладками в меню Chrome. Помимо защиты данных, новая функция Chrome также улучшит безопасность пользователей за счёт возможности закрытия всех вкладок инкогнито сразу. Это позволит пользователям ещё быстрее и безопаснее завершать сессии работы в браузере.