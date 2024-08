Пользователи Chrome получат дополнительную защиту от утечек данных

Google готовится к выпуску стабильной версии операционной системы Android 15, и вместе с этим обновлением Chrome на Android получит новую функцию защиты конфиденциальных данных при демонстрации экрана. Эта функция, известная как «Sensitive Content Protection», позволит пользователям «делиться экранами» без риска утечки чувствительной информации.

It looks like Chrome for Android will redact sensitive content during screen sharing, screen recording, and similar actions, there is a new flag in the Canary version to enable this feature (I haven't tested it yet):https://t.co/wTy5kHdQhe pic.twitter.com/yN6rhTqNH8