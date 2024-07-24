Майнеров обязали соблюдать российское антиотмывочное законодательство

Депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий российских майнеров криптовалюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге и регулировании криптовалют, который также должны были рассмотреть в этот день.



Его первоначальная редакция распространялась только на нотариусов. Однако в поправках ко второму чтению в него включили майнеров, участников майнинг-пулов и их администраторов.



На них распространили требования по идентификации клиентов и оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций.



При наличии достаточных оснований предполагать факт отмывания средств или финансирования терроризма оператор пула или представитель майнинговой компании должен уведомить об этом Росфинмониторинг.

«Устанавливается обязанность при наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган», — говорится в пояснительных материалах.

Если ставить целью бороться с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств, то нужно также срочно вводить регулирование криптовалютных бирж и обменников, считает директор по коммуникациям биржи Garantex Евгения Бурова. Кроме того, нужно делать их, а не только майнеров и майнинговые пулы, субъектами ПОД/ФТ, и как можно скорее, уверена она.