За использование смартфонов в зоне боевых действий ждёт арест

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон, которым кроме прочего предлагается отправлять под арест на срок до 10 суток военных за использование в зоне «специальной военной операции» устройств с функцией фото-, видеофиксации.

Законопроект №289607-8 изначально вносил изменения в статьи 28 и 28.4 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статью 2 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» по части привлечения военнослужащих, принимающих участие в «специальной военной операции», к дисциплинарной ответственности, и там поправки про смартфоны не было — она появилась уже ко второму чтению.

Принимать решение о наказании будут командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или начальники гарнизонов. Попасть под дисциплинарный арест могут солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.



Кроме этого, депутаты предложили отнести к грубым дисциплинарным проступкам факт сообщения военным СМИ или распространение в интернете информации о военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы или уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, «в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период».



Арестовать на несколько суток могут и за распространение сведений о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, воинских частей и других организаций, входящих в состав ВС РФ. Это касается и данных об их дислокации или передислокации, которые не считаются гостайной.



Если военнослужащий совершил несколько дисциплинарных проступков, то наказание будет частично или полностью суммироваться, однако оно не может превышать 15 суток ареста.

Новая поправка вызвала возмущение многих связанных с армией и боевыми действиями политиков, журналистов и общественников. Среди них — сенатор Дмитрий Рогозин, назвавший интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают. Он рассказал, что «опытные бойцы в курсе, как пользоваться устройством, чтобы обойти уязвимости, в частности отключить системы Google, чтобы та не получала важные данные». Сенатор пообещал, что его отряд не откажется от интернета и мессенджеров, и предложил вместо запрета объяснять их опасность служащим.



Блогеры, освещающие «спецоперацию», тоже недовольны нововведением, поскольку гаджеты используются лётчиками, операторами БПЛА и для других целей. Были и те, кто заявил, что законопроект приведет к «абсолютной парализации органов военного управления и потери управляемости войсками». Депутатов попросили доработать проект, так как «исполнение подобных требований в реальности станет формальным и будет применяться командным составом лишь в качестве меры наказания неугодных».

Законопроект об ограничении использования телефонов военнослужащими в зоне боевых действий не касается устройств, предназначенных для боевой работы, ответил на эти обвинения глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов:

«Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, урегулирование ранее принятых решений. Все остальное от лукавого».

Картаполов отметил, что отвечает на «поспешные комментарии» об этой инициативе.



Перед голосованием ему также пришлось отвечать на критику ряда депутатов, которые также увидели опасность парализации работы военкоров и самих военных. Он ответил, что запрет на использование военными гаджетов уже существует с 2019 года, и законопроект просто приводит норму в соответствие. Также он повторил, что про запрет использования таких устройств для работы в законопроекте нет ни слова.



В итоге Госдума приняла новые поправки сразу во втором и третьем чтениях.