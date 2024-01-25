Всплеск аудиодипфейков при звонках в мессенджерах

Эксперты по кибербезопасности из F.A.C.C.T. (ранее Group IB) заявили, что злоумышленники стали чаще использовать аудиодипфейки для звонков в мессенджерах. Мошенническая схема носит название FakeBoss (ложный начальник), для генерации голоса применяется искусственный интеллект. Рост атак подтверждают и в «Информзащите», показатель по сравнению с прошлым годом там оценивают в 30%.

Злоумышленники создают фейковый аккаунт руководителя, как правило, в Telegram, поясняют эксперты. ФИО и фото берутся с официального сайта, из соцсетей или «из огромного количества утечек персональных данных». Цель состоит в том, чтобы убедить сотрудника компании (например, бухгалтера), что ему звонит начальник, и заставить провести платёж на счета преступников.

При данной мошеннической схеме злоумышленникам нужно получить фрагмент речи для обучения нейросети. С этой целью они могут записать разговор, зная телефонный номер жертвы, или взломать аккаунт в мессенджере и получить доступ к голосовым сообщениям.

В Ассоциации банков полагают, что угроза особенно актуальна для небольших организаций, где многие вопросы решаются напрямую с владельцем компании. В SafeTech отмечают, что бороться с проблемой должны банки и государственная антифрод-система.