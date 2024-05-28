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28 May 2024

Авиакомпания «Россия» поделится данными своих пользователей с силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Как и её материнская компания — «Аэрофлот» — она была внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что накладывает на неё соответствующие обязательства.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Facebook авиакомпании «Россия» / Canva AI

В ходе мониторинга реестра ОРИ, мы обнаружили там ещё одного крупного новичка — авиакомпанию «Россия»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109837

 

Это один из крупнейших авиаперевозчиков России, который также входит в состав группы «Аэрофлот». К слову, последняя была внесена в реестр ОРИ в октябре прошлого года.

На сайте есть обратная связь, а в Политике конфиденциальности клиенты предупреждаются о том, что их данные собираются и могут быть переданы третьим лицам.

Компания является крупнейшим и базовым перевозчиком аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург). Выполняет полёты из московского аэропорта Шереметьево по центральной России, в города черноморского побережья страны, а также в пять областных центров Дальнего Востока. Имеет региональный хаб в красноярском аэропорту Емельяново и Сочи (Адлер).

 

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.

слежка за пользователями ФСБ 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации авиация

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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