Авиакомпания «Россия» поделится данными своих пользователей с силовиками

В ходе мониторинга реестра ОРИ, мы обнаружили там ещё одного крупного новичка — авиакомпанию «Россия»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109837

Это один из крупнейших авиаперевозчиков России, который также входит в состав группы «Аэрофлот». К слову, последняя была внесена в реестр ОРИ в октябре прошлого года.

На сайте есть обратная связь, а в Политике конфиденциальности клиенты предупреждаются о том, что их данные собираются и могут быть переданы третьим лицам.

Компания является крупнейшим и базовым перевозчиком аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург). Выполняет полёты из московского аэропорта Шереметьево по центральной России, в города черноморского побережья страны, а также в пять областных центров Дальнего Востока. Имеет региональный хаб в красноярском аэропорту Емельяново и Сочи (Адлер).

Напомним, участники реестра ОРИ обязаны сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.