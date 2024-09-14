Для обучения ИИ пациентам готовят автоматическое согласие на передачу обезличенных данных

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации (экспертно-консультативный орган, задачей которого является содействие развитию цифровой экономики) рекомендовал Министерству здравоохранения РФ разработать и внедрить «инструмент автоматического согласия» пациентов на передачу их зашифрованных медицинских данных компаниям, занимающимся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ). Зампред совета сенатор Артем Шейкин уточнил, что сейчас, несмотря на обезличенность данных, необходимо получать согласие пациентов на их использование с целью внедрения алгоритмов ИИ.



Министерству предлагается создать такой механизм, при котором необходимая информация будет передаваться разработчикам автоматически, после того как гражданин обратился за медпомощью в рамках ОМС.



Шейкин подчеркнул, что речь идет о зашифрованном массиве данных, который невозможно соотнести с конкретным пациентом. Речь идет, пояснил он «Ъ», например, о рентгеновских снимках, МРТ, КТ и ультразвуковых исследованиях.



Кроме того, Минздраву предложено проработать вопрос о создании механизмов упрощенного внедрения продуктов с использованием технологий ИИ и робототехники и рекомендовано уточнить правовой статус и распределение ответственности при применении ИИ между врачом, разработчиком, медицинской организацией и сертифицирующим органом.



В пресс-службе Минздрава РФ заявили «Ъ», что данные рекомендации «полностью коррелируют со стратегией развития искусственного интеллекта РФ», утвержденной президентом Владимиром Путиным. Там уточнили, что сейчас в России зарегистрировано 37 медицинских изделий с применением технологий ИИ. Это системы поддержки врачебных решений, направленные на помощь врачу в выявлении различных патологий и заболеваний (в том числе помогают выявлять на ранних стадиях онкологические и сердечно-сосудистые заболевания).



Для создания инновационных отечественных решений, которые расширят возможности диагностики, нужны наборы данных для обучения моделей ИИ, признали в Минздраве:

«Прорабатывается вопрос необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части снятия правовых барьеров, ограничивающих возможность использования обезличенных персональных данных (включая медицинские данные) третьими лицами.



Так как речь идет о персональных данных пациентов, внедрение таких изменений требует особой проработки и осторожности, по этой причине было принято решение инициировать мероприятия по установлению экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности».

В министерстве уточнили, что создание новых медицинских изделий с применением технологий ИИ и их внедрение в медицинскую практику даст пациентам возможность быстрее получать более точный диагноз, а для системы здравоохранения «это и оптимизация ресурсов за счет автоматизации части рутинных процедур медицинских работников, и повышение качества оказания медпомощи, и еще один шаг в сторону достижения целей национального проекта „Здравоохранение“ в части увеличения продолжительности жизни граждан».

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) скептически отнеслись к идее внедрения автоматического согласия пациента на передачу обезличенных данных. Член совета, врач Ольга Демичева пишет следующее:

«Сенатор утверждает, что анонимизированные данные нельзя соотнести с конкретным владельцем. Так ли это?



Даже обезличенные личные данные пациента остаются уникальным, строго индивидуальным информационным кейсом. Мне, как врачу, не всегда надо, например, видеть фамилию пациента, чтобы узнать его по записи ЭКГ (она почти неповторима у каждого человека), по рентгенограмме органов грудной клетки или по другим данным обследований».

«То есть, человека можно «узнать» по данным медицинских исследований, признакам и их комбинациям, легко позволяющим специалисту идентифицировать пациента даже при обезличенности информации. А это значит, что нельзя лишать пациента права давать или не давать информированное согласие на доступ к своим личным данным, даже для обучения ИИ, даже в анонимизированном формате. И это право не должно превращаться в автоматическое согласие, по сути, лишающее человека, получающего медицинскую помощь по ОМС, возможности сказать „нет“», — подытоживает Демичева.

Юрист, СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко настаивает, что каждый человек имеет право знать, для чего используется его персональная информация и медицинские показатели. «Никаких автоматических согласий быть не должно, это нарушает конституционные права граждан,— уверен Ткаченко.— Другой вопрос, что условия передачи информации ИИ могут быть обозначены вместе с согласием на обработку персональных данных или на передачу данных медорганизации».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отмечает, что внедрение ИИ в здравоохранение в перспективе «станет серьезной поддержкой для принятия врачебных решений»:

«Мы считаем, что обезличенное предоставление данных о состоянии здоровья граждан не несет в себе рисков раскрытия врачебной тайны, но позволит значительно повысить качество работы ИИ, что принесет пользу и врачам, и пациентам».

Впрочем, подчеркивает он, данные при этом действительно должны быть обезличены, а информационные системы здравоохранения защищены.

Предложение о сборе обезличенных медицинских данных «в целях создания алгоритмов и методов машинного обучения с целью формирования систем поддержки принятия врачебных решений, создания и применения технологических решений на основе искусственного интеллекта» Минздрав озвучил в 2020 году и даже начал разрабатывать необходимую для этого нормативную базу. По планам министерства, в 2024 году не менее 50% государственных и муниципальных медорганизаций должны были начать использовать изделия и сервисы с применением технологий ИИ.