Большая часть доходов от ИИ в России пришлась на банки

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России оценивается более чем в 1 трлн руб. По его данным, треть российских компаний используют данные технологии для рабочих задач.
«Можно уверенно сказать, что финансовый сектор находится в лидерах монетизации ИИ», – полагает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктор Достов.
«Какая именно сумма из 1 трлн руб. приходится на банки, сказать сложно, но с высокой вероятностью это может быть 45–50%», – полагает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.
По словам главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, согласно результатам проведенных исследований, сейчас лидерами в РФ в сфере ИИ можно назвать «Сбер» и «Яндекс».
«Разрыв с остальными участниками рынка велик, – подчеркивает он. – Но в целом применение ИИ в финансовой сфере относится к лидирующим направлениям. Соответственно, доля банковского сектора в эффекте от внедрения ИИ близка к 50%».
Применение систем искусственного интеллекта может значительно увеличить производительность труда в банковской сфере — до 30 раз, утверждает Тедеев.
Но есть также риски, сопряженные с внедрением ИИ, которые делят на репутационно-этические и операционные.
Кредитные организации сталкиваются с операционными рисками, такими как некорректная работа моделей, что требует системного мониторинга и валидации, особенно в контексте автоматизации процессов. Некоторые банки уже внедрили ИИ на 100% в розничном сегменте, но лишь частично в корпоративном, признавая необходимость наращивания этой доли.
Роман Прохоров среди рисков отмечает проблему «деперсонализации ответственности за ошибочные решения ИИ и возможности нарушения прав клиентов и конкурентных условий». Это, подчеркивает он, «требует определенного регулярного вмешательства».
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