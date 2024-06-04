Крупнейшие банки объединят в приложениях данные о счетах клиентов

Крупнейшие российские банки планируют обменяться информацией о счетах клиентов, чтобы данные отображались в приложениях партнеров, а клиенты получили возможность управлять своими финансами в одном окне. ВТБ обменяется данными о клиентах с Альфа-банком, а Сбербанк — с «Тинькофф».

Как сообщает РБК, делается это в рамках внедрения технологии открытых API. Аналогичные планы есть и у Газпромбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка.



Проект Сбербанка и «Тинькофф» уже находится в стадии закрытого пилота для сотрудников, до конца лета 2024 года он будет расширен на первую группу клиентов.



Сначала банки протестируют согласие клиентов на передачу данных, чтобы информация по их счетам отображалась в приложениях двух банков, затем планируется внедрять функции анализа поступлений и расходов по обеим картам и по всем финансам клиента.



Передача данных будет осуществляться только после согласия клиентов, при этом у них всегда будет возможность это согласие отозвать, уточнил представитель Сбербанка.



В октябре 2024 года участники фокус-группы из ВТБ и Альфа-банка смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним, рассказал представитель ВТБ. Сейчас банки приступили к выстраиванию архитектуры системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить их защиту при информационном обмене.



На рынке финансовых услуг может повыситься конкуренция за «единственное приложение» для клиента в области управления финансовым благосостоянием, говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.



«Единое окно» для управления благосостоянием сильно упрощает понимание того, что конкретно происходит с личными финансами в конкретный момент времени, если у клиента есть счета в нескольких банках. Более того, с развитием open API, вероятно, могут появляться новые игроки, которые потенциально будут давать более простые и удобные сервисы, направленные на управление личными финансами», — рассуждает Семерикова.



Самым главным риском использования технологии является кибербезопасность и корректное использование личных данных клиентов, также предупреждает она:

«Если крупные игроки на рынке финансовых услуг этому вопросу уделяют довольно много ресурсов, то новые небольшие игроки могут быть более уязвимы».

В первую очередь к рискам относятся взлом и похищение персональных данных и получение незаконного доступа к счетам клиента, соглашается управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин.



По словам Семериковой, также повышается ответственность одного провайдера в случае мошенничества с использованием социальной инженерии. Как объяснила эксперт, банку придется контролировать, чтобы клиент не перевел деньги мошенникам сразу со всех доступных в приложении счетов.