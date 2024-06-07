Биометрическую идентификацию иностранцев проведут в пилотном режиме

ЦБТ планирует осуществить пилотный проект по биометрической идентификации иностранных граждан, которые приезжают в Россию. Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Поволоцкий на Петербургском международном экономическом форуме:

«Мы, конечно, готовы принимать и обслуживать и предоставлять сервис с точки зрения биометрической идентификации иностранных граждан. В этом году мы совместные проведем пилоты. У нас будет полноценная подтвержденная биометрия всех въезжающих иностранных граждан, как пилот».

В пресс-службе «Центра биометрических технологий» уточнили, что экспериментальный проект планируется реализовать совместно с Москвой в рамках концепции миграционной политики.



Поволоцкий, выступая на ПМЭФ, также сообщил, что компания кроме этого изучает возможность реализации трансграничных платежей с использованием биометрии с дружественными странами. По его словам, в этом поможет дистанционная идентификация.



«Это тема, где идентификация клиента будет играть ключевую роль», она устранит необходимость пересекать границу, если человек находится в другой стране, но при этом позволит сохранить биометрические и любые другие персональные данные на территории России. «Мне кажется, эта та ключевая форточка, которая способна нас вывести на общение с нашими дружественными партнерами», — заявил Владислав Поволоцкий.



АО «Центр биометрических технологий» — оператор Единой биометрической системы (ЕБС), которая обеспечивает сбор и хранение биометрических персональных данных. Система была разработана «Ростелекомом» по инициативе Минцифры и Банка России в 2018 году.



Предполагается, что к 2030 году в Единой биометрической системе будет не менее 35 млн биометрических слепков россиян. В презентации, с которой глава Минцифры Максут Шадаев выступал в правительстве в ноябре 2023 года, было указано, что на тот момент в ЕБС было зарегистрировано 16,2 млн россиян.