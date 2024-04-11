Для покупки российских сим-карт мигрантам придётся сдавать биометрию

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Такие нормы содержатся в подготовленном Минцифры законопроекте.

Документ, с которым ознакомились «Ведомости», был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития. Согласовать его министерства и ведомства должны до 15 апреля текущего года.

Описанное в документе требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Помимо того, законопроект требует от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать). Также операторы не смогут подключить таким абонентам более 10 абонентских номеров.

Договоры, заключенные с иностранными абонентами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.