Для покупки российских сим-карт мигрантам придётся сдавать биометрию

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Такие нормы содержатся в подготовленном Минцифры законопроекте.
Документ, с которым ознакомились «Ведомости», был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития. Согласовать его министерства и ведомства должны до 15 апреля текущего года.
Описанное в документе требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
Помимо того, законопроект требует от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать). Также операторы не смогут подключить таким абонентам более 10 абонентских номеров.
Договоры, заключенные с иностранными абонентами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.