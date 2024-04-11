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11 April 2024

Для покупки российских сим-карт мигрантам придётся сдавать биометрию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Также, согласно законопроекту Минцифры, сотовым операторам при оказании услуг связи иностранцам необходимо будет включать в договоры IMEI их гаджетов.

Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Такие нормы содержатся в подготовленном Минцифры законопроекте.

Документ, с которым ознакомились «Ведомости», был направлен в МВД, ФСБ, Роскомнадзор, МИД, ФАС и Минэкономразвития. Согласовать его министерства и ведомства должны до 15 апреля текущего года.

Описанное в документе требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

Помимо того, законопроект требует от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать). Также операторы не смогут подключить таким абонентам более 10 абонентских номеров.

Договоры, заключенные с иностранными абонентами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.

операторы связи Минцифры Роскомнадзор биометрические данные IMEI биометрия 126-ФЗ

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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