В Дагестане и Краснодарском крае наблюдаются сбои в работе WhatsApp

Жители юга России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp. К вечеру 7 июля число жалоб превысило 8000. Больше всего обращений поступило из Краснодарского края и Дагестана, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Мессенджер либо не открывается, либо отправляет сообщения с большой задержкой.

У некоторых провайдеров в Республике Дагестан без VPN не работает ни один мессенджер или социальная сеть. Однако и при включенном VPN для стабильной работы его приходится каждые 10 минут переподключать.

Российские СМИ со ссылкой на компетентные источники сообщают, что профильные ведомства замедляют его работу из-за того, что «администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях». Власти Дагестана направляли WhatsApp требования прекратить распространение таких сообщений.

Теракты в Дагестане произошли 23 июня текущего года. Вечером террористы обстреляли синагогу Келе-Нумаз и православную церковь Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте. Настоятель храма протоиерей Николай Котельников был жестоко убит. Ещё одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала неподалеку от города.



Параллельно в Махачкале было совершено нападение на пост ДПС на улице Буйнакского. Также группа боевиков открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова, и бросили «коктейль Молотова» в синагогу на улице Ермошкина.



По официальным данным, в результате нападения террористов погибли 22 человека: 17 полицейских и пять гражданских. Также были ликвидированы шесть боевиков, среди которых двое сыновей и двое племянников главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Позднее его задержали по подозрению в мошенничестве.



После теракта руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Ислам Мусаев сообщил главе республики Сергею Меликову, что WhatsApp и Telegram использовались злоумышленниками для распространения недостоверных сведений о произошедшем. По его словам, основными каналами тиражирования «фейков» были комментарии и чаты в мессенджерах.



«Главным стал слух о 40 заложниках в церкви. Распространялась информация и о перестрелке в Сергокалинском районе, которая, якобы, произошла при задержании главы района. Также сообщалось о ранении одного из сотрудников МВД. Эта информация сопровождалась кадрами перестрелки, которые на самом деле были сняты во время штурма силовиками храма в Махачкале», — отметил Мусаев.



По его словам, «спамные аккаунты в комментариях телеграмм-каналов максимально пытались вселить страх, панику, массово рассылали одинаковые фейковые новости и видео», а обычные дагестанцы «верили в это и сами подхватывали цепочку распространения».