Определены правила регистрации и маркировки «блогеров-десятитысячников»

Минцифры и Роскомнадзор опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов четыре документа, касающиеся регистрации и взаимодействия с властями владельцев каналов и страниц в соцсетях с числом подписчиков более 10 тысяч.



Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября текущего года.



Первую версию приказа РКН выложил в начале сентября, однако вскоре удалил её, сославшись на то, что она была выложена «преждевременно».



По словам одного из инициаторов закона о новом «реестре блогеров» депутата Антона Горелкина, в целом порядок регистрации владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек получился «максимально прост и дружелюбен к блогерам». В качестве примера парламентарий пишет, что «набор данных минимален, а требование о предоставлении IP-адреса больше не предъявляется»:

«Уверен, что все добросовестные владельцы каналов оперативно подадут в Роскомнадзор необходимые данные. Сам я собираюсь сделать это сразу, как будут приняты подзаконные акты и запущен необходимый для этого инструментарий. Убежден, что крайние меры в виде запрета на размещение рекламы, предусмотренные законом, Роскомнадзору применять не придется».

«Все проекты высокой степени регулирующего воздействия... У всех проектов идентично заполнен сводный отчёт, заполнен полностью (о, достижение), но естественно с 0 расходов и потерь. Интересно, они видели зарплаты у программистов?» — характеризует весь пакет документов основатель «Эшер II» Филипп Кулин.

Эксперт прочитал и проанализировал все проекты, вкратце рассказав об их содержимом, а также дав по ним свои, как всегда, не лишённые иронии комментарии. По словам Кулина, сам закон был написан таким образом, что наделил одними и теми же полномочиями порядка ведения списка этих блогеров десятитысячников и Роскомнадзор, и Правительство. Видимо, поэтому работа над подзаконными актами к ним так затянулась и не обошлась без своего рода фальстартов.



Теперь вкратце отдельно по каждому документу.



Разработанные Минцифры правила предоставления блогерами сведений о себе предполагают, что после достижения ими отметки в 10 тысяч подписчиков, они в течение 10 рабочих дней обязаны предоставить в Роскомнадзор сведения для идентификации. Среди обязательных данных: фамилия, имя, отчество (для граждан РФ), абонентский номер, адрес электронной почты, а также информация об администраторах страницы. Для организаций требуется предоставить название, ОГРН и контактные данные представителей. Информация подаётся через портал госуслуг или сайт Роскомнадзора.

После успешной верификации они будут включены в специальный реестр, а соцсеть обязана добавить на страницу верифицированного аккаунта соответствующий знак и уникальную ссылку для проверки подлинности.



Минцифры также утвердило правила, обязывающие соцсети по запросу Роскомнадзора предоставлять сведения о блогерах с аудиторией более 10 тысяч человек. Соцсеть должна в течение 3 рабочих дней предоставить информацию об абонентском номере и электронной почте пользователя, создавшего страницу, а также администраторов страницы, если они есть. Запрос формируется Роскомнадзором и отправляется через личный кабинет на портале Роскомнадзора или по электронной почте соцсети.



Третьим документом Минцифры утвердило правила размещения на персональной странице блогера-«десятитысячника» информации о включении его в соответствующий реестр. Четвёртым документом, который разработал Роскомнадзор, утверждается порядок формирования и ведения данного перечня.



В реестр будут включаться каналы на таких платформах, как Likee, TikTok, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord и Yappy.

«В нормах никакого такого списка или отсылки к нему нет», — заметил Филипп Кулин.

Как уверяют власти, в целом эти меры направлены на «улучшение защиты пользователей от мошенников в интернете и повышение прозрачности рекламы в социальных сетях». Сведения о блогерах, попавших в реестр, будут храниться в зашифрованном виде.



Нововведением также стала маркировка блогеров «А+».

«Энергоэффективность блогера. Как будет вертеться. Интресненько», — иронизирует на эту тему Кулин.

Только страницы с такой меткой смогут размещать рекламу и получать донаты. Каналы, не вошедшие в реестр, не смогут заниматься рекламной деятельностью, собирать донаты, а их публикации будет запрещено репостить в других сообществах.



Роскомнадзор также раскрыл примерные данные о количестве пользователей социальных сетей с аудиториями свыше 10 тысяч человек. Среди крупнейших платформ лидируют «ВКонтакте» с более чем 415 тысячами страниц и «Одноклассники» с более 100 тысячами.

Также стоит напомнить, что в августе текущего года президент РФ подписал закон, который требует от владельцев публичных страниц и каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей предоставлять информацию по запросу Роскомнадзора или ФСБ.