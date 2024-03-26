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26 March 2024

Правительство поддержало передачу РКН блокировки «зеркал» пиратских сайтов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
По мнению авторов законопроекта, это сократит процедуру ограничения доступа к ресурсам до двух суток.

Правительство поддержало законопроект о передаче Роскомнадзору (РКН) полномочий Минцифры по принятию решений о блокировке копий уже заблокированных пиратских сайтов («зеркал»). При этом в отзыве кабмина указывается, что информация о сокращении процедуры блокировки требует уточнения, поскольку документ предусматривает уменьшение временных затрат при межведомственном взаимодействии, а не на сам процесс ограничения доступа.

Кроме того, правительство считает, что в уведомлении, которое, как планируется, Роскомнадзор будет направлять владельцам сайтов-«зеркал», следует указывать информацию о мотивированном решении о признании ресурса «зеркалом».

Проект закона о передаче РКН полномочий по блокировке «зеркал» пиратских сайтов был внесён в Госдуму в январе. Авторы документа тогда заявили, что поправки позволят оптимизировать процесс блокировки, сократив процедуру ограничения доступа до двух суток. Мера призвана защитить пользователей от деструктивного контента и интересы отечественных онлайн-кинотеатров.

Сейчас при обнаружении в интернете «зеркала» пиратского сайта информация об этом направляется в Минцифры. Ведомство принимает решение о признании ресурса копией заблокированного сайта, после чего уведомляет владельца страницы и Роскомнадзор. 

Минцифры Роскомнадзор Правительство РФ Госдума блокировка зеркала пиратский контент пираты

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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