Правительство поддержало передачу РКН блокировки «зеркал» пиратских сайтов

Правительство поддержало законопроект о передаче Роскомнадзору (РКН) полномочий Минцифры по принятию решений о блокировке копий уже заблокированных пиратских сайтов («зеркал»). При этом в отзыве кабмина указывается, что информация о сокращении процедуры блокировки требует уточнения, поскольку документ предусматривает уменьшение временных затрат при межведомственном взаимодействии, а не на сам процесс ограничения доступа.

Кроме того, правительство считает, что в уведомлении, которое, как планируется, Роскомнадзор будет направлять владельцам сайтов-«зеркал», следует указывать информацию о мотивированном решении о признании ресурса «зеркалом».

Проект закона о передаче РКН полномочий по блокировке «зеркал» пиратских сайтов был внесён в Госдуму в январе. Авторы документа тогда заявили, что поправки позволят оптимизировать процесс блокировки, сократив процедуру ограничения доступа до двух суток. Мера призвана защитить пользователей от деструктивного контента и интересы отечественных онлайн-кинотеатров.

Сейчас при обнаружении в интернете «зеркала» пиратского сайта информация об этом направляется в Минцифры. Ведомство принимает решение о признании ресурса копией заблокированного сайта, после чего уведомляет владельца страницы и Роскомнадзор.