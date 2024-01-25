В Госдуме хотят передать блокировку «пиратских зеркал» Роскомнадзору

IT-комитет Госдумы внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, упрощающий борьбу с сайтами-«зеркалам» (копиями уже заблокированных пиратских сайтов). Об этом сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

«Мы предлагаем упростить сам механизм блокировки «зеркал», передав эти полномочия от Минцифры напрямую к Роскомнадзору, — написал он. — Это позволит сократить процедуру ограничения доступа к такому сайту до двух суток».

Заместитель главы комитета Антон Горелкин объяснил необходимость меры защитой пользователей от деструктивного контента и заботой об онлайн-кинотеатрах:

«Считаю, что эта мера не только защитит российских пользователей от опасного и деструктивного контента, который пираты проталкивают вместе с голливудскими новинками, но и даст возможность российским онлайн-кинотеатрам делать ещё более интересные продукты и совершенствовать свои платформы».

Помимо этого IT-комитет предложил обязать все поисковые системы удалять из поисковой выдачи такие «зеркала». Сегодня это должны делать только поисковики, распространяющие в Рунете рекламу.

Сейчас блокировка «зеркал» № 149-ФЗ, заработавшим с 1 июля 2017 года. С тех пор было принято порядка 59 тыс. решений о признании сайтов «пиратскими» и ограничении доступа к ним пользователей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Начиная с 2020 года, ежегодно выносится более 12 тыс. подобных решений.

Согласно данным Роскомнадзора, за 2023 год ведомство заблокировало или удалило из поисковой выдачи почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было 485 000.

Россия находится на третьем месте в мире по потреблению пиратского контента. Больше неё его используют только в Индии и США.