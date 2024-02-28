Канада вводит жёсткие правила «безопасности в Интернете»

Канада представила новый законопроект, направленный на борьбу со злоупотреблениями в Интернете и предусматривающий суровые наказания за преступления на почве ненависти, включая пожизненное заключение за подстрекательство к геноциду.
В проекте закона перечислены семь категорий вредоносного контента, который платформы обязаны удалить со своих веб-сайтов. К запрещенному контенту относятся публикации, направленные на запугивание детей или призывающие к членовредительству.
Предлагаемый документ создаст «Канадскую комиссию по цифровой безопасности» для регулирования онлайн-платформ.
В законопроекте говорится о том, что крупные компании, занимающиеся социальными сетями, должны быстро удалить контент, который подвергает детей сексуальному насилию, а также контент интимного характера, передаваемый без согласия. В обоих случаях контент должен быть удален в течение 24 часов при условии контроля и проверки.
Компании, которая будет признана виновной в нарушении, может грозить административный штраф в размере не более 6% от выручки.
Кроме этого, законопроектом предлагается запретить дипфейки — такие как недавно ставшие вирусными изображения, показывающие голову Тейлор Свифт на теле обнаженной женщины.
Правительство премьер-министра Джастина Трюдо также планирует внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за преступления на почве ненависти, в том числе путем введения нового преступления, наказуемого вплоть до пожизненного заключения для тех, кто признан виновным в подстрекательстве к геноциду.
В канадский закон о правах человека также будут внесены поправки, которые будут классифицировать разжигание ненависти как дискриминацию и позволят Трибуналу по правам человека рассматривать преступления, связанные с разжиганием.
Законопроект должен сначала быть изучен парламентским комитетом и Сенатом, которые могут внести изменения в окончательный драфт документа.
За принятие документа высказались Либеральная и Новая демократическая партия, а вот консерваторы выступают против, называя при этом инициативы Трюдо «авторитарной программой».
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