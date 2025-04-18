Для экстренного поиска людей персональные данные могут разделить на категории

Сотовый оператор «Билайн» совместно с Минцифры и поисковым отрядом «ЛизаАлерт» обсуждают возможные изменения в закон «О связи», которые бы разделяли персональные данные (ПД) на чувствительные и общественно значимые. Об этом рассказал гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин в ходе дискуссии о регулировании рынка оборота данных на недавней конференции Data Fusion.

Такое разделение должно снять ограничения на использование информации в ситуациях, когда от этого зависит жизнь человека. Сейчас операторам связи запрещено делиться геолокацией абонентов, и это препятствует помощи поисково-спасательным отрядам в случае ЧС.

«Каждый год отряд не находит или находит погибшими тысячу человек, которые обращались через свой мобильный телефон к нам за помощью, и, как правило, это люди, заблудившиеся в природе», – рассказал «Ведомостям» председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил, что проблема оперативного использования персональных данных существует. Но он опасается, что в случае отмены судебного решения для доступа к ним могут появиться случаи злоупотребления со стороны правоохранительных органов или третьих лиц.

Сейчас «Билайн» тестирует сервис для экстренного получения ПД совместно с поисковым отрядом LizaAlert, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека. Анохин отметил, что сейчас технология работает только в ограниченных случаях — если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако потенциал таких решений значительно шире, подчеркнул он.

По словам Анохина, поэтому сейчас и ведется обсуждение с Минцифры по упрощению получения данных в критических ситуациях, как и возможные изменения подходов по разграничению чувствительных и общественно значимых данных.