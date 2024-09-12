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12 September 2024

Массовые операции с цифровым рублём могут начаться в июле 2025 года

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Такое предложение Банк России направил в Минфин. Крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с национальной цифровой валютой.
Фото: Depositphotos

Центробанк направил в Минфин России предложения по изменению законодательства в связи со введением цифрового рубля, сообщает регулятор на своём официальном сайте.

Согласно предложениям, крупнейшие банки (Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф, Альфа-банк и другие – всего 13 организаций) к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты.

Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

Кроме того, планируется установить сроки обязательного приёма оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, с выручкой более 20 миллионов рублей — с 1 июля 2026 года, остальные — с 1 июля 2027 года.

При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их приём по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК (Национальная система платёжных карт), что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП, отмечают в ЦБ.

 

Напомним, что такое цифровой рубль и как он будет использоваться, мы рассказывали в наших карточках.

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