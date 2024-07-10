Центробанк России рассматривает варианты регулирования стейблкоинов

Центральный банк России (ЦБ) активно обсуждает подходы к регулированию стейблкоинов в российской юрисдикции. Об этом пишут «Ъ» и «Ведомости» со ссылкой на доклад «Стейблкоины: опыт использования и регулирования». Согласно ему, этот вопрос требует всестороннего изучения и обсуждения с заинтересованными сторонами, включая органы власти, участников рынка и экспертное сообщество.



Стейблкойн (от англ. stable coin, «стабильная монета») — это разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Таким активом может выступать фиатная валюта (например, доллар или юань), криптовалюта (например, биткойн), биржевые товары (например, нефть и драгоценные металлы), ценные бумаги.



Регулятор подчёркивает, что некоторые разновидности стейблкоинов могут рассматриваться как цифровые права, по которым обязательства эмитента привязаны к стоимости активов. В свою очередь, алгоритмические децентрализованные стейблкоины могут соотноситься с уже существующей в российском законодательстве правовой конструкцией цифровых валют.



ЦБ России отмечает, что уже существует регулирование цифровых прав и валют, и это регулирование активно развивается. Возможность применения положений существующего регулирования к стейблкоинам является одной из тем для обсуждения. При этом регулятор категорически указывает на недопустимость использования стейблкоинов в качестве средства платежа между резидентами России.



Ссылаясь на международный опыт, ЦБ сообщает, что большинство стран склоняется к регулированию на основе принципа «одинаковая деятельность – одинаковые риски – одинаковое регулирование». На практике это могут быть такие варианты, как отдельное законодательство или применение уже существующих норм.



Ранее в этом году депутаты Государственной думы предложили узаконить понятие обеспеченного стейблкоина как цифрового финансового актива, который поддерживает стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота. Предполагается, что такие стейблкоины можно будет использовать для платежей в международной торговле. Однако данный законопроект ещё не рассматривался в первом чтении.



ЦБ также обсуждает необходимость специального регулирования цифровых прав, направленных на минимизацию кредитного риска для инвесторов, инвестирующих в базисные активы. Эти вопросы требуют тщательного и всестороннего анализа и обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, считает регулятор.



Таким образом, регулирование стейблкоинов в России находится на стадии активного обсуждения и формирования механизмов, которые позволят установить четкие правила их обращения. Отмечается, что ЦБ России стремится к созданию регулирования, которое будет учитывать как национальные, так и международные подходы, обеспечивая стабильность и безопасность на финансовом рынке.