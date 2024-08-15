Центробанк РФ предупредил об использовании мошенниками дипфейков

Центробанк России предупреждает о растущей угрозе мошенничества с использованием дипфейков. Злоумышленники всё чаще прибегают к созданию фальшивых видеосообщений, чтобы обмануть людей и выманить у них деньги. Они используют нейросети для генерации реалистичных видео, в которых имитируют близких, коллег или известных личностей.



Чаще всего мошенники взламывают аккаунты в соцсетях или мессенджерах, чтобы собрать фото, видео и записи голоса жертвы. С помощью этих данных создаются дипфейки, которые затем рассылаются родным и друзьям пострадавшего. В таких видео «виртуальный клон» человека сообщает о якобы экстренной ситуации — болезни, аварии или других проблемах — и просит перевести деньги на указанный счёт.



Центробанк также сообщил, что злоумышленники могут маскироваться под работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей, связанных с деятельностью их жертвы. Распознать такие подделки можно по монотонной речи, неестественной мимике и дефектам звука.



Для защиты от подобных схем важно соблюдать несколько простых правил. Если вы получили сообщение с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги. Позвоните человеку, от чьего имени пришло сообщение, чтобы убедиться в его подлинности. Если звонок невозможен, задайте в сообщении вопрос, на который ответ может знать только ваш знакомый. Также проверьте видеосообщение на наличие признаков дипфейка, таких как неестественная мимика и дефекты звука.



Центробанк добавил три новых пункта в перечень признаков мошеннических операций для банков. Теперь учреждения должны приостанавливать переводы на счета, где уже совершались мошеннические действия. «Расскажите близким о новых методах мошенничества, чтобы помочь им избежать обмана», — советует регулятор.