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15 August 2024

Центробанк РФ предупредил об использовании мошенниками дипфейков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Злоумышленники прибегают к нейросетям для генерации реалистичных видео, в которых имитируют близких, коллег или известных личностей.

Центробанк России предупреждает о растущей угрозе мошенничества с использованием дипфейков. Злоумышленники всё чаще прибегают к созданию фальшивых видеосообщений, чтобы обмануть людей и выманить у них деньги. Они используют нейросети для генерации реалистичных видео, в которых имитируют близких, коллег или известных личностей.

Чаще всего мошенники взламывают аккаунты в соцсетях или мессенджерах, чтобы собрать фото, видео и записи голоса жертвы. С помощью этих данных создаются дипфейки, которые затем рассылаются родным и друзьям пострадавшего. В таких видео «виртуальный клон» человека сообщает о якобы экстренной ситуации — болезни, аварии или других проблемах — и просит перевести деньги на указанный счёт.

Центробанк также сообщил, что злоумышленники могут маскироваться под работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей, связанных с деятельностью их жертвы. Распознать такие подделки можно по монотонной речи, неестественной мимике и дефектам звука.

Для защиты от подобных схем важно соблюдать несколько простых правил. Если вы получили сообщение с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги. Позвоните человеку, от чьего имени пришло сообщение, чтобы убедиться в его подлинности. Если звонок невозможен, задайте в сообщении вопрос, на который ответ может знать только ваш знакомый. Также проверьте видеосообщение на наличие признаков дипфейка, таких как неестественная мимика и дефекты звука.

Центробанк добавил три новых пункта в перечень признаков мошеннических операций для банков. Теперь учреждения должны приостанавливать переводы на счета, где уже совершались мошеннические действия. «Расскажите близким о новых методах мошенничества, чтобы помочь им избежать обмана», — советует регулятор.

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