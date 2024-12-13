Благотворительные фонды обяжут подтверждать свои соцсети на «Госуслугах»

Некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда обяжут подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект под номером №795117-8 внесли в Госдуму семь членов фракции «Единая Россия», в их числе депутаты нижней палаты Ольга Занко, Антон Горелкин и Эльвира Аиткулова, а также сенатор Сергей Рябухин.



Авторы инициативы предлагают дополнить закон об НКО (от 12.01.1996 № 7-ФЗ) новой статьей о размещении информации о деятельности таких организаций в соцсетях (ст. 24.1), следует из документа. Для благотворительных фондов верификация через «Госуслуги» станет обязательной, но НКО других форм могут это сделать по собственному желанию, следует из законопроекта.



Предлагаемые поправки в закон вызваны тем, что интернет-мошенники собирают с россиян деньги через поддельные страницы соцсетей НКО, объясняют авторы в пояснительной записке. При этом некоторые операторы соцсетей уже самостоятельно верифицируют аккаунты таких организаций, но предъявляют к ним «жесткие требования», сказано в пояснительной записке.



В основном деньги на пожертвование собирают благотворительные фонды, поэтому верификацию предлагают сделать обязательной только для таких НКО, сказала «Ведомостям» Занко. Также не у всех НКО есть ресурсы на то, чтобы вести соцсети, так как среднее количество штатных сотрудников в таких организациях составляет 2–3 человека, дополнила она.



Соцсеть VK уже в достаточно строгой форме взаимодействует с НКО, требуя от них предоставить «многочисленные упоминания в федеральных или общегосударственных СМИ». Представители некоммерческой организации также должны прикрепить доказательства того, что бренд их НКО используют злоумышленники. В частности, показать не меньше 10 поддельных сообществ, которые используют имя НКО в своих целях. При этом в них должно быть от 5000 участников, утверждают авторы законопроекта. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу VK с просьбой уточнить, действительно ли соцсеть предъявляет к НКО такие требования для верификации.



Поправки в законопроект об НКО сформулированы «неоднозначно», считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. По его словам, один из пунктов законопроекта обязывает проходить верификацию через «Госуслуги» только благотворительные фонды, тогда как другой предусматривает идентификацию и аутентификацию НКО независимо от его организационно-правовой формы и «де-факто» делает ее обязательной для всех, говорит он.



По мнению Григорьева, законопроект в нынешней редакции «выглядит как попытка ужесточить контроль со стороны государства за деятельностью всех НКО» в соцсетях. Такая же позиция и у партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова. По его мнению, введение поправок в закон об НКО не сократит число мошенников, так как в 90% случаев они общаются с жертвами напрямую в мессенджерах или с использованием телефонной связи.



«Ведомости» направили запросы в правительство, Минцифры, а также в пресс-службу соцсети «Одноклассники» с просьбой оценить инициативу парламентариев.