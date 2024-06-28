ChatGPT получит доступ к столетнему архиву TIME

OpenAI и TIME заключили многолетнее стратегическое партнёрство, в рамках которого компания-разработчик ChatGPT получит доступ к свежим материалам и архивам журнала за 101 год. Компания использует статьи «в целях разработки новых продуктов для своей аудитории». Контент издания будет отображаться в чат-боте с указанием цитаты и ссылки на первоисточник.

« Мы сотрудничаем с TIME , чтобы облегчить людям доступ к новостному контенту с помощью наших ИИ- инструментов и поддержать пользующиеся уважением СМИ , ставя ссылки на первоисточники », — сказал Брэд Лайткэп , главный операционный директор OpenAI .

В свою очередь для TIME откроется доступ к технологиям OpenAI и возможность давать обратную связь относительно ChatGPT и других продуктов OpenAI в рамках формирования нового опыта пользователей в потреблении новостей.

«На протяжении 101-летней истории TIME внедряла инновации, чтобы достоверная журналистика развивалась вместе с технологиями. Партнёрство с OpenAI способствует миссии по глобальному расширению доступа к проверенным сведениям, поскольку мы продолжаем использовать новые способы донести информацию до аудитории TIME по всему миру», — заявил главный операционный директор издания Марк Ховард.