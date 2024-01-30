ChatGPT сливает пароли из приватных разговоров с пользователями

Популярный чат-бот ChatGPT публикует частные разговоры, которые включают в себя и учётные данные для авторизации и другие личные данные несвязанных пользователей. Об этом накануне сообщило профильное издание ArsTechnica.

На проблему обратил внимание читатель издания Чейз Уайтсайд. Два из семи скриншотов, представленных им, содержали несколько пар имён пользователей и паролей, которые заказывали рецептурные лекарства с аптечного портала. Его сотрудник, использующий чат-бота, похоже, устранял проблемы, возникшие при использовании портала. В утечке фигурирует название приложения, в котором сотрудник устраняет неполадки, и номер магазина, при работе которого возникла проблема. Один из скриншотов демонстрирует весь разговор в чате.



Читатель получил эти данные, когда использовал ChatGPT для запроса совсем из другой области. Он попросил чат-бота придумать умные названия для цветов в палитре. После этого пользователь заметил в истории своих запросов элементы нескольких чужих диалогов.



Они включали название презентации, над которой кто-то работал, подробности неопубликованного исследовательского предложения и сценарий, использующий язык программирования PHP. В одном из разговоров о портале рецептов упоминался 2020 год. В других беседах даты не фигурировали.



В марте прошлого года OpenAI уже отключала чат-бота после того, как из-за ошибки он показывал заголовки из истории чата одних пользователей другим. В апреле компания разрешила пользователям отключать историю чатов в настройках доступа.



В июне на OpenAI подали иск из‑за предполагаемой кражи личных данных пользователей. Авторы заявления заявили, что компания нарушила законодательство о персональных данных и незаконно собрала информацию в интернете, в том числе персональные данные людей, не дававших согласие на обработку.



В ноябре исследователи опубликовали документ, в котором сообщалось, как они использовали запросы, чтобы побудить ChatGPT раскрыть адреса электронной почты, номера телефонов и факсов, физические адреса и другие личные данные, которые были включены в материалы, используемые для обучения большой языковой модели.



Многие компании, включая Apple, ограничили использование ChatGPT и других чат-ботов своими сотрудниками.



Представитель OpenAI сообщил, что компания расследует отчёт.