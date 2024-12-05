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5 December 2024

В Китае запустили «идеологически правильного» ИИ-помощника для чиновников

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Разработанный IT-гигантом Baidu инструмент позволяет находить цитаты и материалы из выступлений Си Цзиньпина, а также из правительственных документов и статей госСМИ.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva AI

В Китае появился новый ИИ-помощник, разработанный IT-гигантом Baidu, для составления официальных документов и статей, основанных на идеологии Коммунистической партии. Продукт, созданный в сотрудничестве с приложением Xuexi Qiangguo, был представлен на платформе Ernie Bot.

Этот инструмент, названный Xuexi Qiangguo Official Document Assistant, позволяет находить цитаты и материалы из выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, а также из правительственных документов и статей государственных СМИ. Все результаты проверяются на точность, что гарантирует их соответствие партийным доктринам.

Программа помогает чиновникам не только генерировать тексты, но и редактировать их для соблюдения всех требований. Платформа Ernie Bot, на которой работает ИИ, занимает лидирующие позиции на рынке генеративного искусственного интеллекта в Китае. Согласно отчету CNNIC, в стране насчитывается 230 миллионов пользователей подобных технологий, что составляет около шестой части населения крупнейшего интернет-рынка мира.

Инициатива подчеркивает роль технологий ИИ в модернизации административных процессов, однако критики указывают на риск чрезмерного контроля и возможное ограничение креативности сотрудников.

искусственный интеллект Китай Си Цзиньпин идеология КНР Baidu подсказчик

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